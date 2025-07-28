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28/07/2025

警兩星期接獲近20宗網上情緣投資騙案 4成苦主超過60歲！70歲老翁被騙逾300萬投資虛擬資產

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Text: Katty Wu

　　黃昏戀陷阱！警方於過去兩星期內共接獲近20宗有關投資的網上情緣騙案，當中有4成的受害人是超過60歲，共損失超過1,000萬港元！

 

　　近日一名70歲老翁，收到一個自稱鄰居嘅的詐騙WhatsApp訊息，指他單位有漏水問題，事後改口自己記錯電話號碼。之後雙方開始短訊傳情，更發展成網上戀人！騙徒其後聲稱掌握虛擬資產投資的內幕消息，並開始用情話控制事主：

 

「你明知我對你動了情」

「你要聽話好好珍惜我」

「拿你沒辦法咯，誰讓我遇到你」

 

　　騙徒軟硬兼施，受害人在兩個月內多次按指示在櫃員機提取現金，並存入騙徒提供的銀行戶口。直至事主因達到櫃員機提款上限，而轉往銀行櫃位提取大額現金時，銀行職員懷疑有問題，隨即通知警方揭發騙局。受害人損失超300萬港元積蓄之餘，更欠下近百萬債務！

 

網戀防騙備忘：

● 切勿輕易相信初相識的陌生人，時刻採取審慎態度，提高警覺

● 保持理性，不要被甜言蜜語沖昏頭腦或輕易作出金錢上的承諾

● 對網上投資或交易平台聲稱獲取豐厚利潤保持高度警惕

● 如對對方身份有懷疑，搜尋對方社交帳戶所上載的照片及圖像或要求與對方視像通話確認身份真偽

● 使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話、帳戶號碼等查證

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

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