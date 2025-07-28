陳子聰身體再出問題急赴美國開刀，何超儀辭演台灣演出貼身照顧

賭王何鴻燊的千金何超儀，原定下月會跟丈夫陳子聰一起到台灣出席音樂節，她卻突發聲明取消演出，表示陳子聰突然患病急赴美國開刀做手術，並向主辦單位致歉。陳子聰曾患有肝硬化、直腸炎，後來引致心血管爆裂，陳子聰甚至曾經昏迷逾一個月。二人結婚多年一向恩愛，陳子聰患病期間，何超儀除了貼身照顧外，更出盡方法令丈夫康復。

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何超儀原定在8月10日，與其樂隊「何超與海膽仔」出席台東「2025 月光．海音樂會」，但她突然發聲明向主辦單位致歉，因丈夫陳子聰身體不適，需緊急赴美國開刀而取消演出。聲明中提到，陳子聰的身體情況，經醫師評估後急需做手術，並要盡快赴美國接受治療。她經過慎重考慮後，最後決定辭演，希望能獲得海涵，並期盼未來能有機會到台東演出。

陳子聰和何超儀婚後一直恩愛，生活也相當有情趣，除了二人的愛巢佈置得玩味十足外，而愛玩的性格也最相似。他們曾經在家中一起「認真玩」露營，由佈置到擺設、道具一應俱全。後來朋友到訪發現加入，一班人玩「煮飯仔」，還有角色扮演，所以何超儀和陳聰在朋友間有個花名「爸爸」、「媽媽」。

可是，陳子聰在2016年患肝硬化、直腸炎，於2022年回澳洲探親時，疑因搬重物時過度用力導致心血管爆裂，緊急送醫院開刀。手術後因尿道、腎臟受損，醫師曾警告有截肢風險，他更昏迷逾一個月，下半身癱瘓兩個多月，但何超儀並沒有離棄陳子聰，一直貼身陪伴。

後來，陳子聰捱過這一關並康復過來，之後再投入工作，與何超儀並肩作戰，曾為她與日本藝人白川和子所拍攝的電影《怨泊》做出品人。不過，陳子聰在2023年身體檢查時發現有狀況，必須再到美國進行手術重建尿道，當時何超儀趕起手頭上工作，立即與陳子聰出發。

陳子聰身體狀況反覆，何超儀花盡不少辦法使他好轉，內心的擔憂外人未必能明白，何超儀曾經接受訪問時坦言，要靠信仰度過：「我信四面神，靈驗機會好高，如果有人病，希望過一關。」當日她還幽默地表示，因工作太忙而未有空還神。

今次，陳子聰再次要接受手術，何超儀除了要取消去台灣的演出外，電影及旗下公司藝人Iman的寫真詩集宣傳活動，正商討是否需要延期或取消，她預計9月中之後才能恢復工作。