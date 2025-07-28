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28/07/2025

西沙GO PARK夏日企劃「GO FUN夏水禮！」：2000呎充氣嬉水樂園，特設打卡位與寵物同樂

#夏水禮 #香港好去處 #西貢 #打卡 #寵物 #親子好去處 #烏溪沙 #西沙GOPARK #玩水
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Text: Cuppy Sung

　　天氣炎熱，不如趁呢個暑假一家大細一齊去玩水消暑啦！由即日起至8月31日，西沙GO PARK的夏日企劃「GO FUN夏水禮！」讓你不止能與親友共渡夏日時光，更能與寵物一同嬉水玩樂。活動內容眾多，例如玩水必備的巨型充氣水池、各種水槍激戰派對、寵物嬉水池等等，讓你開心暢玩！

 

18米寬巨型充氣水池 展開夏日水花派對

 

　　18米寬「GO PARK盛夏巨型充氣水池」將在地面中央廣場盛大登場，泳池裡面有可愛十足的GO PARK夏日怪獸水泡，打卡玩水都一流！

 

不倒翁碰碰池：在1米夏日怪獸身旁穿梭，指定打卡位！（逢星期一至五限定）

 

夏日水花派對：與親友展開水槍激戰，在水池上手持水槍追逐嬉戲（逢週末限定）

 

*「不倒翁碰碰池」及「夏日水花派對」開放時間為中午12時至晚上7時

*The Point 會員憑即日於場內「即賺分」商戶消費指定金額，即可暢玩以上活動

 

寵物友善公園 特設寵物嬉水天堂

 

　　在商場二樓的寵物公園更設有打卡位「Pet Fun GO夏」，一起和毛孩們擺出各種趣味姿勢，在鏡頭前留下盛夏派對回憶！

 

 

　　每逢周末特設活動「萌寵 Pool Paw-ty」，將會為各位毛孩及主人提供一個寵物嬉水天堂，直徑3米淺水池，水深僅及寵物的腳踝，就連忌水的貓咪們也能安心踏進嬉水避暑地帶！

 

 

西沙GO PARK：

地址：新界西沙海映路9號

GO PARK網址：www.goparksaisha.hk 

Facebook：https://www.facebook.com/goparksaishahk/ 

Instagram：https://www.instagram.com/goparksaisha/

 

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