從訟卦看特朗普控告傳媒大亨梅鐸

美國總統特朗普以個人名義入稟控告《華爾街日報》記者及傳媒大亨梅鐸等誹謗，並索償100億美元，指控《華爾街日報》報道特朗普在2003年富商愛潑斯坦(Jeffrey Edward Epstein)50歲生日時，向他寫了封有性暗示的信件祝賀，並附上畫作，斥報道失實，對特朗普財政狀況及名譽造成持續損害云云。

特朗普與愛潑斯坦的陳年舊照，被擅自貼在倫敦美國領事館外的巴士站燈箱。(AP)

關於愛潑斯坦其人，他是猶太人，1953年出生，在美國長大和受教育，曾當教師，後來炒地產發跡，跟著進軍金融行業，成為富豪。其後愛潑斯坦又與英國社交名流格希萊恩．麥克斯韋爾(Ghislaine Maxwell)交往，共同從事安排未成年少女賣淫的勾當。傳聞愛潑斯坦有一份客戶名單，名單內全是政商名人，包括美國前總統克林頓、英國安德魯王子、歌手Michael Jackson和魔術師David Copperfield等。

愛潑斯坦與英國社交名流麥克斯韋爾，共同從事安排未成年少女賣淫的勾當。(AP)

現時特朗普索償100億美元，似是「獅子開大口」。據《福布斯》計算，去年年底特朗普財富為58億美元，難怪覬覦這筆賠償；而梅鐸的財富，去年的估計是195億美元，若賠償100億美元，幾乎佔其財產一半，當然不會輕易就範。但更深層的原因恐怕在政治上，特朗普要滿足他的一群「鐵粉」，即那些《大而美法案》的強硬支持者。

梅鐸遭特朗普索償100億美元，約等於其一半財產。(AP)

雖然美國法院堅稱愛潑斯坦的客戶名單並不存在，但特朗普的「鐵粉」認為，只要公開判罪愛潑斯坦時陪審團的證詞，事情便水落石出，兼可還特朗普一個清白，有利共和黨明年4月開始的中期選舉。

然則，是否可卜一卦看看特朗普與梅鐸這宗官司會如何？不過，《易經》不是凡事都卜，所謂「卜以決疑」，有疑才卜，而且如荀子所云：「善易者不卜」，卜卦只是給我們一個參考，不見得絕對是真，還有待我們的理性分析，否則便是迷信。事實上，六十四卦代表六十四種不同境況，若其中一卦與所問事情相符，那就以該卦為準，不用再卜。

《易經》中涉及訴訟的卦有二，一為第六卦的訟卦，二為第廿一卦的噬嗑卦。訟卦為民事訴訟，噬嗑卦則為刑事案件。如今特朗普控告梅鐸一案，當屬民事訴訟。且看訟卦的卦辭怎樣說：「訟，有孚窒惕，中吉，終凶。利見大人，不利涉大川。」

天水訟卦

所謂「有孚」，指原告自以為理直，但審訊過程有「窒」，即障礙重重，有「惕」，即有戒懼引起反思；「中吉」之「中」不是指中間，而是中庸之道，即以和為貴，所以最好找「和事佬」擺平；「不利涉大川」指不要打官司索償，行險以僥倖。

為甚麼卦辭會說「終凶」？即打贏了官司也是以凶收場。特別是訴訟的對象若是傳媒，並不化算。《水滸傳》第二十七回 「母夜叉孟州道賣人肉，武都頭十字坡遇張青」，談及賣人肉包子的張青，謂有三類人不會劫殺且還放生：第一類是雲遊僧道；第二類是江湖上行院妓女之人，怕她們在戲台上你我相傳說壞話；第三類是各處犯罪流配的人，因有好漢在裏頭。

張青所說的第二類人，等於今日的傳媒。傳媒負責傳播信息，「狗仔隊」無孔不入，無處不在。人誰無過，傳媒如要反擊，挖人陰私，易如反掌，可見傳媒是得罪不起，難怪訟卦反複強調冤家宜解不宜結。其實任何訴訟，上上之策，是雙方庭外和解，和氣收場，達至雙贏的局面。