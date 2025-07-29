跨世紀也不Out的美麗

今日的標題照片，你猜到是哪一年拍的嗎？而相中人又是誰？今年幾多歲？

60年前的連小釵，放在今天，外型依然充滿現代感、品味與氣質。

開估！相片拍攝年份約為1965年，即60年前，相中人的名字是連小釵，今年86歲。

美麗，有哪個女性不想？故此，會用盡一切方法留住青春，希望逆齡。結果又如何？靠整容、打Botox、拉面皮、食N咁多種補充劑⋯⋯得唔得？自己呃自己就一定得，但別人一睇到你副尊容，都好難唔知你大約幾多歲啦。

現在連小釵當然不會如60年前般青春美麗，但以佢當時的優雅狀態、氣質、品味⋯⋯放諸在今天，百分百完全無Out。相中的連小釵，可以飛越任何年代，仍充滿現代感。最厲害的是，佢早早將美麗的DNA，一代又一代的傳下去。女兒是誰？正是90年代有「香港最美麗女主播」稱號的有線新聞總主播張宏艷。而張宏艷，也將美麗DNA傳咗畀兩位亭亭玉立的女兒。

媽媽的美麗DNA，完全傳了給女兒張宏艷，她面前的，正是寫了30年的力作。

小弟為何想起連小釵？正因連婆婆有一個極不平凡的人生故事。

印尼出生，華人血統，新中國建立後，憑一腔熱血就衝回中國協助建設，有幸能入讀北京醫學院，並於1963年畢業，期間，經歷多場大型社會運動。作為印尼華僑，總被覺得是「成分不純正」，故一家極擔心會在文化大革命中被針對，於是密謀部署移民香港。

印尼華人苦難多多，經歷多次迫害，大部分對印尼並無歸屬感。

張宏艷一家波濤洶湧的人生體驗，佢出世後有份體驗，故早早立志要寫一本書，記錄20世紀30、40年代的「印尼華人血淚史」。

這群身份「唔鹹唔淡」的華人，經歷50、60年代，由一腔熱血自動要求返大陸協助建設，到不少在文化大革命時被折磨身心，部分幸運地經不同途徑逃到自由的香港。抵埗後，無論有甚麼資歷，也不被承認，必須重新由底層捱起，白手興家，過程全部充滿血汗淚，緊緊抱著時代巨輪，受盡「刺激」的大變。

上世紀60年代，不少海外知識分子受呼召，回大陸參加新中國建設，豈料遇到的，是一場又一場慘烈的政治活動。

就父母的經歷，張宏艷早於30年前已下定決心，將大半世紀前印尼華僑的不尋常人生，再結合中港兩邊飄泊的生涯寫下。

30年孕育，由青年寫到中年，終於，這本《從彼島到此島——印尼華僑的離散故事》，今年面世了。我捧著看，真有一頁一驚心的感覺。亦想起自己的五叔上世紀60年代初，以香港醫科畢業生的天之驕子身份，也是憑一股熱血就衝返內地，一心貢獻祖國，結果⋯⋯終生抱撼！

這書內容非常珍貴，一讀不能釋卷，部分內容引領沉思。

大家有興趣認知，可看看不少有關文化大革命中知識分子種種際遇的記錄。

歷史巨輪沒有停下來，時代仍不斷變遷，我們不用忘記過去，但也不要因過去而對未來絕望——Where there is a will, there is a way!