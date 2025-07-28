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28/07/2025

中秋月餅2025｜九龍香格里拉米芝蓮星級月餅禮籃，早鳥優惠低至75折

#九龍香格里拉 #創意月餅 #月餅 #傳統月餅 #Hot Deals #中秋 #中秋優惠 #中秋節 #榴槤月餅 #中秋節2025
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Text: Cuppy Sung

　　九龍香格里拉推出多款月餅禮盒，各種傳統及創新月餅口味，例如奶皇、陳皮豆沙、榴槤等，必定有一款合你心意。另由即日起至8月24日期間，凡於於香格里拉精品店選購中秋月餅和禮盒，可享75折早鳥優惠，要趁早入手啦！

 

米芝蓮星級月餅 傳統靈感昇華味道

 

　　米芝蓮星級中秋送禮之選，選擇香宮迷你流心奶皇月餅，或是香宮三十年陳皮豆沙月餅，盡享米芝蓮星級的傳統滋味。

 

香宮迷你流心奶皇月餅（八件裝$498）：入口蛋香濃郁，酥皮包裹幼滑奶黃

 

香宮三十年陳皮豆沙月餅（八件裝$538）：三十年陳皮入饌與香甜紅豆蓉交融 

 

全新推出素食及清真月餅、馬來冰皮月餅及原創月餅 

 

　　九龍香格里拉更推出數款全新的月餅禮盒，如「香宮雙臻素月」，乃全新素月餅，分別加入松子、棗蓉、無花果及植物油等食材，迎合素食客人及健康至上的客人需求。

 

香宮雙臻素月（$438）包括以下每款：

迷你松子棗蓉月餅、迷你無花果果仁月餅（各四件）

 

　　本年更特設「清真映月月餅禮盒」，全部食材以符合清真飲食標準而製，讓不同信仰的客人都能享受中秋佳節。

 

清真映月月餅禮盒（$438） 包括以下每款：

迷你流心白蓮蓉月餅、迷你陳皮紅豆月餅、迷你流心奶皇月餅（各三件）

 

　　馬來西亞直送冰皮月餅一直深受港人喜愛，今次回歸的「香宮榴槤冰皮月餅二重奏」，以冰皮包裹著貓山王或者黑刺榴槤果肉製成的餡料，最啱喜愛榴槤的你。

 

香宮榴槤冰皮月餅二重奏 （$538六件裝）：貓山王和黑刺榴槤果肉製成的飽滿餡料

 

　　香宮原創月餅系列更是今次的亮點，融合傳統日式甜品工藝，製出三款和式風情的迷你月餅，節日傳統與日式工藝的完美結合，令人欲罷不能。

 

香宮原創月餅系列包括：香宮迷你抹茶紅豆柚子白玉月餅、香宮迷你焙茶紅豆柚子白玉月餅、香宮迷你金時番薯紅豆月餅（三款各$438）

 

創新驚喜禮盒 令中秋玩味十足

 

　　中秋禮盒更有全新呈獻的香宮皎月珍藏禮盒，八款神秘口味月餅盲盒形式登場，附上Edward熊貓公仔，帶來不一樣的驚喜。禮盒更可變成實用的儲物盒，方便收納家居用品。

 

香宮皎月珍藏禮盒（$638），內含盲盒形式的八款神秘口味月餅

 

即日起至8月24日 早鳥優惠七五折

 

　　由即日起至8月24日期間，凡於香格里拉精品店選購中秋月餅和禮盒，即可享高達七五折早鳥優惠。

 

九龍香格里拉 節日櫃檯

地址：九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大堂

電話：2733 8836

供應時段：即日至10月6日

營業時間：每日10am - 10pm

網址：https://boutique.shangri-la.com/shop.php?cat=Mid-Autumn%20Festival 

 

 

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