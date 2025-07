【職場必學】低調自誇英文術：教你專業展示成就而不惹人反感

(Credit: www.tycoonstory.com )

為甚麼「低調自誇」是職場必備技能?在競爭激烈的商業社會,懂得適當地推銷自己是職場成功的關鍵。然而,許多專業人士面臨一個兩難:如何在展示成就的同時,避免給人「自吹自擂」的感覺?

英文有句諺語說:"It's not what you say, but how you say it."(重要的不是你說了甚麼,而是你怎麼說)。過度謙虛可能讓你的貢獻被忽略,但過分自誇又容易惹人反感。如何在兩者之間取得平衡,正是筆者這周要分享的技巧。

本文將分為三部分:

1. 「團隊功勞」式表達法

2. 「事實陳述」技巧

3. 「謙虛包裝」金句

一、「團隊功勞」式表達法

這種表達方式能讓你看起來像個團隊合作者,同時巧妙地突出你的貢獻。

1. "I was fortunate to lead a team that achieved..."

我很幸運能帶領團隊達成...

例句:I was fortunate to lead a team that increased Q2 sales by 30%.

我很幸運能帶領團隊在第二季度實現30%的銷售增長。

2. "We worked hard to accomplish..." 我們共同努力完成了... 例句:We worked hard to accomplish the project ahead of schedule.

我們共同努力提前完成了這個項目。

3. "It was a collaborative effort that resulted in..."

這是團隊合作的成果,最終實現了...

例句:It was a collaborative effort that resulted in a 95% client satisfaction rate.

這是團隊合作的成果,最終實現了95%的客戶滿意度。

二、「事實陳述」技巧

用具體數據和事實說話,讓成就自己發聲,避免主觀吹噓。

1. "The numbers show that..."

數據顯示...

例句:The numbers show that our marketing campaign reached 2 million impressions.

數據顯示我們的營銷活動達到了200萬次曝光。

2. "As you can see from the results..."

從結果可以看出...

例句:As you can see from the results, the new strategy improved efficiency by 40%.

從結果可以看出,新策略將效率提高了40%。

3. "The feedback we've received indicates..."

我們收到的反饋表明...)

例句:The feedback we've received indicates strong approval from stakeholders.

我們收到的反饋表明利益相關者高度認可。

三、「謙虛包裝」金句

當別人讚美你時,如何優雅回應並強化專業形象?

1. "I really appreciate you noticing that. It was a challenging project but we're proud of the outcome."

感謝您注意到這一點。這是個具挑戰性的項目,但我們對結果感到自豪。

2. "That's kind of you to say. The team put in a lot of effort to make it happen.

您這麼說真是太好了。團隊付出了很多努力才實現這一成果。

3. "I'm glad it worked out well. We learned a lot in the process."

很高興結果不錯。我們在這個過程中學到了很多。

記住,無論是年度考核、求職面試,還是日常工作中的自我推銷,這些技巧都能幫助你用英語自信地展示價值,贏得同事和上司的認可。真正的專業人士不是靠吹噓,而是靠事實和團隊精神贏得尊重。下次當你需要用英語展示成就時,不妨運用這些金句,讓你的職場英語更上一層樓!