迪士尼樂園生日優惠自助餐︰港人惠顧三位同行一位免費＋送迷你蛋糕/紀念徽章+迪士尼朋友現身

迪士尼粉絲生日可以同最愛的迪士尼朋友一齊過生日最開心！香港迪士尼樂園度假區即日起，推出「香港居民專享：生日自助餐禮遇」——凡於生日正日、或前後三天內，與至少三位全額付費賓客同行，即可於香港迪士尼樂園酒店的翠樂庭餐廳獲贈自助午餐或晚餐一次。生日壽星更將獲贈迷你生日蛋糕及限量版生日紀念徽章。

自助餐期間迪士尼朋友將於翠樂庭餐廳驚喜現身，這份獨一無二的回憶絕對值得珍藏，生日壽星獲贈的迷你生日蛋糕可配上自訂祝福字句的蛋糕牌，及獲贈一個限量版生日紀念徽章。為令派對更加完美，你可以加購︰迪士尼造型派對蛋糕、特色派對特飲、慶祝套裝包括派對帽、心意卡、磁石貼及手挽袋等。詳情請參閱：https://www.hongkongdisneyland.com/restaurant-menu/cake-album.pdf

除了酒店餐廳的生日驚喜，壽星與同行賓客絕對不能錯過香港迪士尼20周年奇妙派對，包括周年限定的「迪士尼好友Live：城堡派對」、樂園開幕以來最大型的「迪士尼好友巡遊派對」，以及歷來最盛大的夜間匯演「星夢光影之旅：星空派對」，記得另購門票並須持有效入園預約到訪！

香港居民專享：生日自助餐禮遇

預訂日期 ︰即日起至2025年12月19日

禮遇日期 ︰2025年7月29日至12月20日

價格（港幣）︰自助午餐 - 成人每位$547，小童每位$360；自助晚餐 - 成人每位$756起，小童每位$481起

內容︰生日壽星於生日正日，生日正日的前三日或後三日內與至少三位全額付費賓客*同行，即可免費享用一位香港迪士尼樂園酒店的翠樂庭餐廳自助午餐或自助晚餐，全額付費賓客必須為至少一名成人，更可享受以下生日禮遇：

• 獲贈迷你生日蛋糕一個連自訂祝福字句蛋糕牌

• 獲贈生日紀念徽章一個

• 迪士尼朋友於不同節日以不同造型現身

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/book/general-dine/hkr-birthday-eg-buffet-offer

備註︰此優惠只適用於持有有效香港身分證之賓客（「合資格賓客」）