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29/07/2025

旅發局聯乘CHIIKAWA DAYS大型特展︰免費集章打卡換明信片及抽獎贏特展入場券

#CHIIKAWA #本地遊 #打卡 #西貢海濱長廊 #中環碼頭 #香港好去處 #啟德體育園 #著數優惠 #CHIIKAWA DAYS大型特展 #北角東岸板道
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Text: Eunice Chow Photo: 旅發局

　　全城CHIIKAWA 熱潮，粉絲又多個打卡位要去啦！除了8月1日在尖沙咀舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展外，旅發局乘CHIIKAWA DAYS大型特展熱潮，將限定「飲茶」系列帶到四大旅遊熱點，推出電子集章活動及抽獎贏特展入場券。

 

 

四大熱點 收集CHIIKAWA點心造型印章

 

　　嗚啦！呀哈～吉伊卡哇與好友們化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型登場，在中環碼頭、啟德體育園、西貢海濱長廊及北角東岸板道四大旅遊熱點亮相，大家和吉伊卡哇與好友打卡同時，可登記參加電子集章活動，完成集章後，更可於各地區深度遊！同時，即場掃瞄二維碼收集兩枚指定彩色印章。只要到訪四大熱點集齊八枚電子印章，即可下載彩色電子明信片，加入自選字句傳送給親友。

 

中環（中西文化匯聚核心地段）

 

西貢（「香港後花園」）

 

啟德體育園（體育流行文化盛事熱點）

 

北角東岸板道（全新維港海濱空間）

 

　　

只要到訪四大熱點集齊八枚電子印章，即可下載彩色電子明信片，加入自選字句傳送給親友。

 

　　集齊八枚電子印章更可參與抽獎（即日至 8 月 15 日），有機會贏取「CHIIKAWA DAYS」大型特展一般門票兩張，詳情可參考旅發局「吉伊卡哇漫遊香港」活動專頁。（得獎名單將於8月16日在AllRightsReserved 官方Facebook 專頁及「吉伊卡哇漫遊香港」活動網站上公布。主辦單位將抽出50位得獎者，門票僅限於8月22日指定時段使用）

 

 

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