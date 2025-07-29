Opanchu Usagi褲褲兔首次登陸香港：The ONE及皇室堡兩大期間限定店，過百款獨家限量周邊

日本人氣公仔Opanchu Usagi褲褲兔首次訪港！褲褲兔今次訪港，還聯乘The ONE及皇室堡商場，分別推出兩大期間限定店，The ONE店以夢幻同粉色作主題，裡面有4.5米嘅褲褲兔同大家見面，一齊投入6大香噴噴洗濯日情景！而皇室堡店則直通6大通勤福禍打卡點。另外不同店舖都有限量主題周邊發售，各位粉絲要抓緊時間入手啦！

The ONE：六大趣怪打卡位 褲褲兔洗濯爆笑日常

香港的熱浪來襲，將褲褲兔弄得滿頭大汗。這時候當然要來一場泡泡派對，洗乾淨自己之餘，又能和朋友一起嬉水消暑！

「洗洗樂定格Laundry Moment」：自拍人生四格，定格回憶瞬間

「褲褲兔更衣社死日常」：布簾突然被掀開，超尷尬褲褲兔定格在社死畫面

The ONE x Opanchu Usagi【夏日泡泡Laundry Party】詳情：

日期：7月17日至8月31日

時間：10am - 10pm

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

皇室堡：通勤福禍實錄 六大必影相位

通勤上班，相信是不少上班族的日常，而褲褲兔的首次來港便遭遇不同通勤福禍！褲褲兔車長身長3.5米，正休閒地趴在13米的「褲褲兔失控幹線」上，另外亦有不同趣怪打卡位，讓你能與車長一同合照打卡。

「褲褲兔失控幹線」：褲褲兔在車頂上動彈不得，成為最萌打卡點

「危機餐桌特急席」：前排座位突然傾斜，弄得美食飛散而出，怎麼辦？

皇室堡 x Opanchu Usagi【夏日BIG爆失控幹線】詳情：

日期：7月17日至8月31日

時間：10am - 10pm

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

兩大期間限定店 入手過百款限定主題精品

除了各有特色的打卡必影位，兩個場地更特設了期間限定店，並分階段發售一系列的限定主題商品，過百款會場限定商品包括帆布袋、鎖匙扣、PVC小廢包、毛絨公仔等，任君選擇！

The ONE「香噴噴洗衣限定店」詳情：

日期：7月17日至8月31日

時間：12nn - 9pm

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

皇室堡「荷包失守限定店」詳情：

日期：7月17日至8月31日

時間：12nn - 9pm

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭