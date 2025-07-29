特朗普廢了WTO的武功

本周是國際貿易歷史上極為重要的日子，中美兩國高級官員正在瑞典首都斯德哥爾摩舉行新一輪貿易談判，美方似乎十分強勢，因為美國總統特朗普在蘇格蘭與歐盟委員會主席馮德萊恩會談之後，雙方宣布達成了美歐貿易協定，允許美國向歐盟產品徵收15%的一攬子關稅，而歐盟對美國產品基本上不收關稅；歐盟還承諾增加購買美國的能源產品，並對美國大幅增加投資。馮德萊恩表示，這是歐洲能得到的最好的協議(the best we could get)。顯而易見，面對特朗普的關稅大棒，歐盟已無還手之力，不得不違心簽署城下之盟，其領導人還要以輸少當贏的態度來安慰歐洲人。特朗普對此很開心，因為他最喜歡贏，同時這也會助長他的氣焰，令他在與中國的談判中提高要價，為中美達成進一步的貿易協議增加障礙。

目前美歐官方尚未公布貿易協議的詳細內容，歐盟國家非常關注汽車、酒類產品、農產品和醫藥製品的具體稅率，因為其中一些產品對歐盟小國影響很大，例如愛爾蘭和丹麥生產的藥品、荷蘭的花卉。歐盟大國德國最關注的是汽車，法國和意大利緊盯酒類製品和奢侈品。有知情人士向媒體透露，美國對部分產品可能會用進口配額(quota)方式加以限制，為歐盟輸美的不同產品設定年度限額，超出限額就要被徵高關稅。

特朗普在蘇格蘭與歐盟委員會主席馮德萊恩達成美歐貿易協定 (AP)

破世貿規則，開歷史倒車

美國官員以往在談到中美關係時，經常堂而皇之地強調，美國主張遵守規則，各方應以規則為基礎，暗指中國不遵守規則。但特朗普現在對他國隨意徵收關稅，不僅破壞了世界貿易組織(WTO)的基本規則——平等、自願，而且是在開歷史倒車，因為配額制度20年前就基本消失了。

30年前我在一線做記者，採訪中美兩國關於中國加入WTO的談判。雖然北京和華盛頓各有自身的眼前利益，但雙方都尊重對方的立場，願意為獲得更長遠的利益作出某種妥協，彼此相向而行，不將自己的訴求強加給對方，不用制裁之類的單邊行動來脅迫對手作出讓步。所以這場談判持續了很多年，最終通過的文本得到兩國民眾的普遍支持。

中美就中國加入WTO的談判持續多年，過程中雙方都尊重對方立場。(AP)

特朗普現在單方面要求各國在某日之前與美國達成貿易協議，否則就向對方徵收高關稅，這完全違背了WTO的平等、自願原則，各國向WTO投訴也無濟於事。而特朗普打算使用的配額制，乃是WTO成立之前歐美發達國家普遍使用的貿易管控手段，如今早已不流行，昔日最為人熟知的當屬紡織品和服裝的配額。

日本在戰後經濟復興的第一階段就是依賴紡織品出口，日本的棉紡織品物美價廉，由於對美國的出口量巨大，影響到美國南部一些州的同類企業。上世紀70年代，美國國會議員向白宮施壓，要求美國政府限制日本紡織品進口，甚至還威脅日本：如果不自我設限，減少對美國的出口，美國將不再為日本提供「核保護傘」。當時處於冷戰時期，美國發出的威脅，直接關係到日本的國家安全和民眾的福祉。無奈的日本領導人只得接受美國的要求，為日本出口到美國的紡織品設立配額，以換取美國在政治和安全上的支持與保護。日本轉而投入更多人力物力研發技術含量更高、附加值更大的汽車和半導體產品，在新的賽道與美國展開競爭。

多年後，WTO成立。2005年1月1日，WTO成員之間的紡織品及服裝貿易不再受配額限制，WTO的前身《關貿總協定》(GATT)早年在《多種纖維協定》(Multifiber Arrangement)中設定的相關限制自動失效。這為中國、印度、越南、墨西哥、孟加拉等新興經濟體提供了擴大出口的良機，其中最成功的當屬中國。此時的中國已經完美複製日本早期經濟起飛的過程，不僅有千千萬萬刻苦耐勞的「打工人」，包括有經驗的技術工人和各級管理人員，而且在20世紀90年代從日本和意大利等國引進了先進服裝生產設備，大幅提升了中國紡織服裝產品的檔次，具備生產高端服裝的能力，同時靠相關行業的發展，形成了完整的產業鏈和獨一無二的規模優勢。取消配額，意味著中國紡織服裝業開始進入收穫期。中國紡織品和服裝所佔的全球市場份額從25%迅速翻倍，成為世界最大的紡織品強國。我當時採訪過紐約的進口商，他們讚揚中國的成功，同時指出，雖然越南那時尚未加入WTO，還受配額的限制，但仍吸引大量美國買家前往越南結交貿易夥伴，為日後擴大貨源打好基礎。越南正在複製中國的奇蹟，一旦加入WTO，有機會搶佔一部分美國市場。隨著中國紡織品大量輸美，美國政府再次動用當年打壓日本的手段，最終令中方對輸美紡織品自我設限。

WTO在2005年取消配額制，令中國成為當時世界最大的紡織品強國。(AP)

事實證明，取消進口配額能滿足發達國家廣大民眾的需求，讓他們買到性價比高的優質產品，提高他們的生活質量，同時也有利於一些發展中國家發揮自身的比較優勢(comparative advantage)，在較短時間內積累資本、增加外匯收入、提升工業檔次。越南、墨西哥、孟加拉都是成功的例子（印度因為基礎設施較弱、勞工法律欠佳等因素，沒能充分利用取消紡織品配額的機會發揮其規模優勢）。這段歷史告訴我們，WTO的規則是為了促進世界各國人民的利益，無論是發達國家還是發展中國家都能從中受益，從而推動社會進步，促進和平與發展。如果搞單邊主義，以強凌弱，破壞WTO規則，無異於開歷史倒車，既損害本國民眾的利益，同時為世界製造麻煩。

廢世貿武功，添動盪因素

早在今年2月的慕尼黑安全會議開幕式上，德國總統施泰因邁爾就曾以罕見的強硬措辭抨擊特朗普政府，批評他無視既定規則。特朗普近日強加給歐盟的貿易協定，也讓很多歐盟民眾感到不滿，原因之一是美國仍然掌握主動權，隨時可以根據其「理解」與「判斷」來確定外國是否履行了貿易協定中的承諾。

特朗普把關稅當作解決各種問題的靈丹妙藥，如果他覺得哪個國家做了他不喜歡的事，他都可能用關稅向對方施壓，即使是完全與美國沒直接關係的事，他也會這麼做。最近，泰國與柬埔寨發生邊境糾紛，特朗普要求泰柬兩國立即停火，展開談判，否則他將提高美國對泰柬兩國的關稅。特朗普還對俄羅斯發出警告，如果俄羅斯不盡快與烏克蘭達成停火協議，美國將進一步對俄羅斯實施制裁，包括針對購買俄羅斯能源產品的國家（中國、印度等國）實施二級制裁。

有鑑於此，即使那些與美國簽署了貿易協定、已經被美國佔了大便宜的國家，仍要隨時警惕特朗普又因某事而揮起關稅大棒。這類國家並非個別，日本便是其中之一。據《日經亞洲》今天的最新報道，日本正密切監督上周達成的美日貿易協定執行情況（美國對日關稅從特朗普威脅的30%降至15%），以防節外生枝。

日本即使與美國簽署了貿易協定，但不能不提防出岔子。(AP)

特朗普當時在社交媒體上寫道，日本將「按照我的指引」向美國投資5500億美元，美方將獲得90%利潤，並且會在美國創造幾十萬個就業機會。但是，美日雙方都沒有就相關的具體方案提供任何細節。

《日經亞洲》的報道稱，日方官員的解讀是，這5500億美元涉及多個方面，包括日本直接對美投資、政府貸款和信貸擔保，其中所謂美方獲利90%的只是一小部分，大約佔總數的1%至2%，僅涉及日本國際銀行(JBIC)出資的那部分。JBIC的運作模式是，在外國參與項目時，與私人企業按投資比例獲利，如果對一個項目出資10%，則只收10%利潤。換句話說，在美國的類似投資，日方只佔10%，剩下的90%可能是美國私人企業的投資。

如果看了日媒的上述報道，恐怕就不會再懷疑日本談判代表是「喝醉了才簽下這樣的糟糕協議」，反而會懷疑美方對外放風的選擇性。美方高官不太可能有意誤導特朗普，可能是特朗普好大喜功，故意按照對他有利的方向說，讓外人覺得他最厲害，而且美國佔了大便宜。因此，將來在協議執行過程中，很有可能會出現新問題、新爭議，前景並不明朗，這也是日本官員心裏不踏實的原因。

當缺少一套集體認可並遵循的制度時，個別大國有可能恃強凌弱，令所有國家都面臨不確定性。這就是特朗普搞殘WTO的後果，美國與各國的貿易摩擦可能會延續多年，特朗普隨時可能翻臉，即使美國的盟友恐怕也難逃厄運。