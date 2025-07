特朗普廢了WTO的武功

本周是國際貿易歷史上極為重要的日子,中美兩國高級官員正在瑞典首都斯德哥爾摩舉行新一輪貿易談判,美方似乎十分強勢,因為美國總統特朗普在蘇格蘭與歐盟委員會主席馮德萊恩會談之後,雙方宣布達成了美歐貿易協定,允許美國向歐盟產品徵收15%的一攬子關稅,而歐盟對美國產品基本上不收關稅;歐盟還承諾增加購買美國的能源產品,並對美國大幅增加投資。馮德萊恩表示,這是歐洲能得到的最好的協議(the best we could get)。顯而易見,面對特朗普的關稅大棒,歐盟已無還手之力,不得不違心簽署城下之盟,其領導人還要以輸少當贏的態度來安慰歐洲人。特朗普對此很開心,因為他最喜歡贏,同時這也會助長他的氣焰,令他在與中國的談判中提高要價,為中美達成進一步的貿易協議增加障礙。

目前美歐官方尚未公布貿易協議的詳細內容,歐盟國家非常關注汽車、酒類產品、農產品和醫藥製品的具體稅率,因為其中一些產品對歐盟小國影響很大,例如愛爾蘭和丹麥生產的藥品、荷蘭的花卉。歐盟大國德國最關注的是汽車,法國和意大利緊盯酒類製品和奢侈品。有知情人士向媒體透露,美國對部分產品可能會用進口配額(quota)方式加以限制,為歐盟輸美的不同產品設定年度限額,超出限額就要被徵高關稅。

特朗普在蘇格蘭與歐盟委員會主席馮德萊恩達成美歐貿易協定 (AP)

破世貿規則,開歷史倒車

美國官員以往在談到中美關係時,經常堂而皇之地強調,美國主張遵守規則,各方應以規則為基礎,暗指中國不遵守規則。但特朗普現在對他國隨意徵收關稅,不僅破壞了世界貿易組織(WTO)的基本規則——平等、自願,而且是在開歷史倒車,因為配額制度20年前就基本消失了。

30年前我在一線做記者,採訪中美兩國關於中國加入WTO的談判。雖然北京和華盛頓各有自身的眼前利益,但雙方都尊重對方的立場,願意為獲得更長遠的利益作出某種妥協,彼此相向而行,不將自己的訴求強加給對方,不用制裁之類的單邊行動來脅迫對手作出讓步。所以這場談判持續了很多年,最終通過的文本得到兩國民眾的普遍支持。

中美就中國加入WTO的談判持續多年,過程中雙方都尊重對方立場。(AP)

特朗普現在單方面要求各國在某日之前與美國達成貿易協議,否則就向對方徵收高關稅,這完全違背了WTO的平等、自願原則,各國向WTO投訴也無濟於事。而特朗普打算使用的配額制,乃是WTO成立之前歐美發達國家普遍使用的貿易管控手段,如今早已不流行,昔日最為人熟知的當屬紡織品和服裝的配額。

日本在戰後經濟復興的第一階段就是依賴紡織品出口,日本的棉紡織品物美價廉,由於對美國的出口量巨大,影響到美國南部一些州的同類企業。上世紀70年代,美國國會議員向白宮施壓,要求美國政府限制日本紡織品進口,甚至還威脅日本:如果不自我設限,減少對美國的出口,美國將不再為日本提供「核保護傘」。當時處於冷戰時期,美國發出的威脅,直接關係到日本的國家安全和民眾的福祉。無奈的日本領導人只得接受美國的要求,為日本出口到美國的紡織品設立配額,以換取美國在政治和安全上的支持與保護。日本轉而投入更多人力物力研發技術含量更高、附加值更大的汽車和半導體產品,在新的賽道與美國展開競爭。

多年後,WTO成立。2005年1月1日,WTO成員之間的紡織品及服裝貿易不再受配額限制,WTO的前身《關貿總協定》(GATT)早年在《多種纖維協定》(Multifiber Arrangement)中設定的相關限制自動失效。這為中國、印度、越南、墨西哥、孟加拉等新興經濟體提供了擴大出口的良機,其中最成功的當屬中國。此時的中國已經完美複製日本早期經濟起飛的過程,不僅有千千萬萬刻苦耐勞的「打工人」,包括有經驗的技術工人和各級管理人員,而且在20世紀90年代從日本和意大利等國引進了先進服裝生產設備,大幅提升了中國紡織服裝產品的檔次,具備生產高端服裝的能力,同時靠相關行業的發展,形成了完整的產業鏈和獨一無二的規模優勢。取消配額,意味著中國紡織服裝業開始進入收穫期。中國紡織品和服裝所佔的全球市場份額從25%迅速翻倍,成為世界最大的紡織品強國。我當時採訪過紐約的進口商,他們讚揚中國的成功,同時指出,雖然越南那時尚未加入WTO,還受配額的限制,但仍吸引大量美國買家前往越南結交貿易夥伴,為日後擴大貨源打好基礎。越南正在複製中國的奇蹟,一旦加入WTO,有機會搶佔一部分美國市場。隨著中國紡織品大量輸美,美國政府再次動用當年打壓日本的手段,最終令中方對輸美紡織品自我設限。

WTO在2005年取消配額制,令中國成為當時世界最大的紡織品強國。(AP)

事實證明,取消進口配額能滿足發達國家廣大民眾的需求,讓他們買到性價比高的優質產品,提高他們的生活質量,同時也有利於一些發展中國家發揮自身的比較優勢(comparative advantage),在較短時間內積累資本、增加外匯收入、提升工業檔次。越南、墨西哥、孟加拉都是成功的例子(印度因為基礎設施較弱、勞工法律欠佳等因素,沒能充分利用取消紡織品配額的機會發揮其規模優勢)。這段歷史告訴我們,WTO的規則是為了促進世界各國人民的利益,無論是發達國家還是發展中國家都能從中受益,從而推動社會進步,促進和平與發展。如果搞單邊主義,以強凌弱,破壞WTO規則,無異於開歷史倒車,既損害本國民眾的利益,同時為世界製造麻煩。

廢世貿武功,添動盪因素

早在今年2月的慕尼黑安全會議開幕式上,德國總統施泰因邁爾就曾以罕見的強硬措辭抨擊特朗普政府,批評他無視既定規則。特朗普近日強加給歐盟的貿易協定,也讓很多歐盟民眾感到不滿,原因之一是美國仍然掌握主動權,隨時可以根據其「理解」與「判斷」來確定外國是否履行了貿易協定中的承諾。

特朗普把關稅當作解決各種問題的靈丹妙藥,如果他覺得哪個國家做了他不喜歡的事,他都可能用關稅向對方施壓,即使是完全與美國沒直接關係的事,他也會這麼做。最近,泰國與柬埔寨發生邊境糾紛,特朗普要求泰柬兩國立即停火,展開談判,否則他將提高美國對泰柬兩國的關稅。特朗普還對俄羅斯發出警告,如果俄羅斯不盡快與烏克蘭達成停火協議,美國將進一步對俄羅斯實施制裁,包括針對購買俄羅斯能源產品的國家(中國、印度等國)實施二級制裁。

有鑑於此,即使那些與美國簽署了貿易協定、已經被美國佔了大便宜的國家,仍要隨時警惕特朗普又因某事而揮起關稅大棒。這類國家並非個別,日本便是其中之一。據《日經亞洲》今天的最新報道,日本正密切監督上周達成的美日貿易協定執行情況(美國對日關稅從特朗普威脅的30%降至15%),以防節外生枝。

日本即使與美國簽署了貿易協定,但不能不提防出岔子。(AP)

特朗普當時在社交媒體上寫道,日本將「按照我的指引」向美國投資5500億美元,美方將獲得90%利潤,並且會在美國創造幾十萬個就業機會。但是,美日雙方都沒有就相關的具體方案提供任何細節。

《日經亞洲》的報道稱,日方官員的解讀是,這5500億美元涉及多個方面,包括日本直接對美投資、政府貸款和信貸擔保,其中所謂美方獲利90%的只是一小部分,大約佔總數的1%至2%,僅涉及日本國際銀行(JBIC)出資的那部分。JBIC的運作模式是,在外國參與項目時,與私人企業按投資比例獲利,如果對一個項目出資10%,則只收10%利潤。換句話說,在美國的類似投資,日方只佔10%,剩下的90%可能是美國私人企業的投資。

如果看了日媒的上述報道,恐怕就不會再懷疑日本談判代表是「喝醉了才簽下這樣的糟糕協議」,反而會懷疑美方對外放風的選擇性。美方高官不太可能有意誤導特朗普,可能是特朗普好大喜功,故意按照對他有利的方向說,讓外人覺得他最厲害,而且美國佔了大便宜。因此,將來在協議執行過程中,很有可能會出現新問題、新爭議,前景並不明朗,這也是日本官員心裏不踏實的原因。

當缺少一套集體認可並遵循的制度時,個別大國有可能恃強凌弱,令所有國家都面臨不確定性。這就是特朗普搞殘WTO的後果,美國與各國的貿易摩擦可能會延續多年,特朗普隨時可能翻臉,即使美國的盟友恐怕也難逃厄運。