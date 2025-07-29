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29/07/2025

8月限定一粥麵鮮蝦雲吞麵只售$20！免費試食與盒裝雲吞買二送一優惠詳情

#美食地圖 #美食情報 #美食 #一粥麵 #雲吞麵 #免費試食 #美食優惠
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Text: Eunice Chow Photo: 一粥麵

　　食平啲，$20食碗雲吞麵！一粥麵在8月推出期間限定鮮蝦雲吞麵「真地道 有料到」2大焦點活動，包括HK$20回味價享用鮮蝦雲吞麵（細蓉），以及全港一粥麵分店派發10,000粒真地道雲吞免費試食活動。試食啱食仲可以買二送一優惠， $96即可帶走3盒盒裝手工鮮蝦雲吞及獲贈抽獎卡。

 

一粥麵地道雲吞麵，粒粒人手包製飽滿，湯底選用大地魚乾、豬骨及蝦殼等多種食材慢火熬製，麵條「爽而不硬，滑而不腍」。

 

8月限定$20回味價「細蓉」

 

　　一粥麵於8月推出期間限定回味價，凡於 8月 1、11、21、31日的上午11時至中午12時到各一粥麵分店，即可以HK$20即享用一碗地道足料的「細蓉」鮮蝦雲吞麵，品嘗手工製作爽口鮮蝦雲吞，配以鮮味大地魚上湯及彈牙的傳統生麵組成的美食。凡於8月1日及8月11日享用HK$20「細蓉」更可獲抽獎卡一張，隨時帶走HK$20,000的PayMe本地消費萬用券及豐富禮品！

 

 

活動日期及時間： 8月1、11、21、31日（上午11時至中午12時）

活動地點： 「一粥麵」所有分店 （香港站,機場及屯門醫院分店除外）

售價： HK$20

備註： 每人限購一碗雲吞麵（細蓉），不適用於自助點餐機 / 手機點餐 / 網上外賣平台。 8月1日、8月11日當日購買HK$20細蓉，更可獲抽獎卡一張。

 

全港分店免費派10,000粒雲吞

 

　　全港分店免費派10,000粒雲吞！8月1日及8月9日茶市時段下午3時起，於全港 「一粥麵」分店派發10,000粒真地道雲吞，一人一粒，數量有限，派完即止！

 

 

8月限定！全港分店免費派10,000粒真地道雲吞

活動日期及時間： 8月1及 9日 （下午3時起）

活動地點： 「一粥麵」所有分店 （香港站,機場及屯門醫院分店除外）

備註： 每人免費試食一粒雲吞， 數量有限，派完即止

 

　　即日起至2025年8月31日，一粥麵加推買二送一優惠，只需HK$96即可帶走3盒盒裝手工鮮蝦雲吞（原價HK$48／盒），優惠低至7折，更可獲贈抽獎卡2張，雙倍中獎機會不容錯過。食客可於一粥麵手機點餐平台下單，即可以外賣自取方式帶走手工鮮蝦雲吞乙盒。

 

手工鮮蝦雲吞（盒裝）

 

　　即日起至8月11日期間，顧客品嘗指定雲吞產品，包括：鮮蝦雲吞麵、鮮蝦雲吞撈麵、午市及晚市必食鮮蝦雲吞麵餐、土匪七味無骨雞髀配細蓉、刈包配細蓉、菜飯配雲吞湯、冬瓜盅配雲吞麵，以及盒裝手工鮮蝦雲吞，即可獲贈抽獎卡乙張，有機會贏走20萬份禮品！

 

抽獎卡一揭即獎，除了有機會帶走高達HK$20,000的PayMe本地消費萬用券頭獎，亦可能贏取HK$1,000 PayMe本地消費萬用券及其他豐富獎品，滿足口福之餘同時測試一下運氣指數！

 

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