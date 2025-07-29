《阿凡達》第3集聖誕節檔期上映，納美人「灰燼族」及空中游牧民族全新登場

電影《阿凡達》（Avatar）當年上映十分轟動，這套史詩級科幻電影，主角相當吸引，場景十分壯麗震撼。電影公司公布，第3集《阿凡達：火與燼》（Avatar : Fire And Ash）將會在12月聖誕檔期上映，預告片日前推出，即引來網上熱議，網民仍然驚嘆當中的升級視覺效果，更被視為最強電影，將為導演占士金馬倫（James Cameron）帶來數以 10 億美元的票房收入。

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占士金馬倫與金像級製作團隊再度合作，將會推出《阿凡達：火與燼》，於視覺特技上再超越前作。第 3 集由原班人馬再度上陣，包括大家熟悉又喜愛的兩位主角森禾霍頓（Sam Worthington）和素兒莎丹娜（Zoe Saldaña），以及金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）和金像提名影后薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），延續星光熠熠最強陣容。

《阿凡達：火與燼》故事將會重返潘多拉星球，探索更多前所未見的地區、生物與部族，跟隨海軍陸戰隊出身的 Na’vi 首領積舒利（森禾霍頓 飾）、戰士妮蒂莉（素兒蘇丹娜 飾）及家人，一同踏上全新的奇幻刺激歷險。

在上一集《阿凡達：水之道》中，納美礁人族「美卡伊納族」登場，而電影第三集將會有全新的一場歷險，場面更加壯觀、更引人入勝，當中遇上首度出場的納美人部族「灰燼族」和利用熱汽球飛行的空中游牧民族，與觀眾來一個更嶄新的體驗。

《阿凡達：火與燼》 將於12月18日香港搶先美國上映，全球將以 IMAX 3D、Dolby Cinema 3D、RealD 3D、Cinemark XD、4DX、ScreenX 放映，IMAX超巨大銀幕提昇觀眾的觀賞體驗！