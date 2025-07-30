移民英國｜你是否害怕AI搶咗你份工？新世代的心靈對話：在迷惘中尋找個人價值

「你是否害怕AI搶咗你份工？」朋友D問得直接，卻刺中了很多人心底的憂慮。當年大學畢業，誰會想過大公司會徹出香港，銀行會裁員，原本以為安穩的生活會隨時失去。這個現象看似是經濟問題，但經濟重整與AI脫不了關係，當ChatGPT能寫文、出圖，連法律文件都能夠由AI草擬，我的工作還有甚麼意義？相信未來，愈來愈多工種會被AI取締。

我的價值是甚麼？

在這個動盪的時代，人們一直相信的價值很容易崩壞，努力不一定有回報，讀好書不一定能找到一份好工作，因為市場不再有很大的需求，當怎樣努力也找不到出路，便會開始懷疑人生，甚至問：「我的價值是甚麼？」

對很多都市人來說，「工作」跟「價值」劃上等號，你是甚麼職位，有幾高人工，直接定義你的個人價值，但當 AI 開始取代你嘅專業，當你發現自己的工種隨時會被淘汰，那一刻便會覺得：我好像不再重要。

找不到方向不等於失敗

人跟AI不一樣之處，人是有靈魂的，我們會思考、會懷疑、會迷惘，至少現階段的AI仍未有自主意識。AI不會怕失業，但我們會，因為我們希望自己的人生有意義，亦有選擇。

也許我們不是要去追趕AI，而是要接受自己並非一部工作機器——會迷惘，也有機會失誤。正如移民來到人生路不熟的地方，太多無法掌控的因素，未必知道下一步是甚麼，不如放慢腳步，望一下天空，學習感受生活。即使走錯也不要緊，找不到方向不等於失敗，不要再用人工、頭銜定義自己，才有機會找到自己真正的價值。