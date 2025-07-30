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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

30/07/2025

移民英國｜你是否害怕AI搶咗你份工？新世代的心靈對話：在迷惘中尋找個人價值

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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　「你是否害怕AI搶咗你份工？」朋友D問得直接，卻刺中了很多人心底的憂慮。當年大學畢業，誰會想過大公司會徹出香港，銀行會裁員，原本以為安穩的生活會隨時失去。這個現象看似是經濟問題，但經濟重整與AI脫不了關係，當ChatGPT能寫文、出圖，連法律文件都能夠由AI草擬，我的工作還有甚麼意義？相信未來，愈來愈多工種會被AI取締。

 

 

我的價值是甚麼？

 

　　在這個動盪的時代，人們一直相信的價值很容易崩壞，努力不一定有回報，讀好書不一定能找到一份好工作，因為市場不再有很大的需求，當怎樣努力也找不到出路，便會開始懷疑人生，甚至問：「我的價值是甚麼？」

 

　　對很多都市人來說，「工作」跟「價值」劃上等號，你是甚麼職位，有幾高人工，直接定義你的個人價值，但當 AI 開始取代你嘅專業，當你發現自己的工種隨時會被淘汰，那一刻便會覺得：我好像不再重要。

 

 

找不到方向不等於失敗

 

　　人跟AI不一樣之處，人是有靈魂的，我們會思考、會懷疑、會迷惘，至少現階段的AI仍未有自主意識。AI不會怕失業，但我們會，因為我們希望自己的人生有意義，亦有選擇。

 

 

　　也許我們不是要去追趕AI，而是要接受自己並非一部工作機器——會迷惘，也有機會失誤。正如移民來到人生路不熟的地方，太多無法掌控的因素，未必知道下一步是甚麼，不如放慢腳步，望一下天空，學習感受生活。即使走錯也不要緊，找不到方向不等於失敗，不要再用人工、頭銜定義自己，才有機會找到自己真正的價值。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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