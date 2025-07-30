置地廣塲The Book Stop期間限定店︰商場消費送好書，出示實體書指定商戶餐飲減$10，捐書再買書九折

想係中環靜靜地睇書，唔一定去書店、圖書館或coffee shop，中環置地廣塲即日起以「Find Your Chapter」為題，設立The Book Stop期間限定店，讓你展開一趟閱讀探索之旅。期間限定店更有三大著數優惠，包括商場消費送好書，捐書同日買書更可享九折折扣，以及出示實體書指定商戶餐飲減$10優惠。

即日起至9月30日，位於置地廣塲中庭二樓新增「The Book Stop」期間限定店，專為小朋友和大人而設的文學空間設有三個主題書區，包括：收藏了多本珍藏書籍的置地書閣、充滿小朋友必讀熱門書籍的兒童閱讀天地，以及書籍兌換服務區。

著數一︰凡於置地廣塲任何商戶消費滿港幣600元，即可直接在「The Book Stop 」或置地太子的Bookazine書店免費換領好書乙本。 活動期間更將舉辦一系列讀書會供兒童及成人參與。

著數二︰顧客可於Bookazine店內進行舊書交換活動，賦予舊書新生命，捐書同日買書更可享九折優惠。

著數三︰凡於指定餐飲商戶（包括CREW及Fuel Espresso）出示實體書籍，即可享港幣10元特選飲品折扣。

置地廣塲 「Find Your Chapter」

日期：即日起至2025年9月30日

地點：中環置地廣塲中庭二樓

開放時間：早上11時至下午7時