麥當勞賣舖背後的玄機

有開食肆的老友表示，隔籬舖位業主見佢生意很好，話不如租埋佢個舖位，將兩個舖位打通，可以做大做強，老友謙虛話自己財力不足，無資格租埋隔籬舖位，那位業主死心不息，叫老友將食肆舖位賣畀佢，咁樣就有錢租埋隔籬舖位做生意，仲話麥當勞賣舖都是基於這個原因。老友始終不為所動，但唔明白麥當勞點解都是基於這個原因賣舖，按照傳媒或者YouTuber所講，麥當勞應該係唔睇好香港，大撤退才要賣舖。

日前報章報道，麥當勞美國總公司準備賣走23個在香港的自用舖位。老實說，麥當勞賣舖對香港影響很大，就算YouTuber唔講，一般人都會認為麥當勞唔睇好香港，打算大撤退才賣舖。但如果了解內情，麥當勞賣舖只是轉換投資產品，其實是對香港信心十足，有利香港。

麥當勞今次賣走23個自用舖位，並非唔睇好香港。(AP)

YouTuber半啱半錯，麥當勞的確是撤離，但並不是今日，而是在2017年，當時的CEO將部分中港股份賣畀中資機構以及外資基金，理由當然是唔睇好中港市場，但賣走之後，中港麥當勞分店由2400間增至5500間。CEO當然無得留低，新上任的CEO睇好中港市場，用高六倍價錢買回當日出售畀外資基金的股份，由於銀碼太大，要賣走香港的舖位籌集資金。嚴格來說，美國麥當勞並沒有唔睇好中港市場、撤離香港，只是轉換投資產品而已。

在這個時候，麥當勞咁高調賣舖位，估計已經有潛在買家，現在只是走一個流程，免得日後被股東指摘賤賣舖位。如果不是有潛在買家，現在要賣走咁多個貴價舖位真係好難，做慣生意的美國麥當勞管理層無理由唔知道這個道理。