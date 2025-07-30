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30/07/2025

美元霸主地位難取代？

#理財 #女子愛財 #美元 #港元
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　上日提到，我告訴我的姊妹Lucy，美國總統特朗普一方面放消息說，想發行100年期的零息債券，甚至要求現在持有美債的投資者轉換成這些零息債券，變相賴債。

 

　　但另一邊廂，他又大力推動穩定幣的發行和監管，美國國會也通過了俗稱「天才法案」的穩定幣監管方案，這項議案的最大意義是，發行穩定幣必須有充足的儲備支持，主要就是以美元或美債作為支持。

 

　　大家可以想象，如果穩定幣愈流行、愈普及，對美元和美債就有支持，大家似乎又不用太擔心美元的前景呢！當然，聽過我這樣解說之後，Lucy仍然摸不著頭腦，這是否代表不用急於減持美元資產？

 

　　「首先，妳必須明白一點，到這一刻為止，港元是和美元掛勾的，即使美元下跌，對我們也沒有太大影響。」

 

　　「嗯，這個我明白，但美元和港元也不可能永遠掛勾吧？而且，萬一美元大幅度下跌，那麼，對聯繫匯率的衝擊是否會很大？」Lucy急不及待地問。

 

　　「Lucy，妳的擔憂也是可以理解的，因為過去從未出現過美元斷崖式下跌，有的只是在區間波動，但如果市場真的對美元失去信心，情況又確實可以很差呢！」

 

　　「就是這種情況呢！我是否應該不再造美元定期？」

 

即使美國多次「印銀紙」刺激經濟，但不久後全球資金也是繼續流向美元。(Envato)

 

　　「啊，如果妳真的沒信心，這當然是最好的做法，但我仍然想告訴妳，過去幾次當美國採取量化寬鬆的貨幣政策，大量『印銀紙』去刺激經濟時，也出現過投資者對美元的前景失去信心，但最終都只是曇花一現，不久之後，全球的資金也是繼續流向美元，這又是甚麼原因？」

 

　　「今次可能不同吧？」

 

　　「今次是否如此我不敢肯定，但過去的情況是，全世界對美元的需求仍然很大。妳可以想象，無論石油、黃金，以至所有貴金屬，加上其他大宗商品的報價，都是用美元，即是只要大家想買這些商品，都要用美元來付款，市場對美元就有需求。」

 

　　「但這個情況是否會慢慢逆轉？」

 

　　「妳說得對，這個過程即使出現，也真的是一個很慢很慢的過程，因為美元的的霸主地位真的太牢固了，要改變真的需要一段長時間。我自己認為，只要特朗普不是做一些事情出來去破壞投資者對美元的信心，美元的霸主地位是會維持一段時間的。而且，另一點也很重要，外匯是相對的，妳說美元弱，如果和它相對的貨幣更弱，美元也會保持強勢的。當歐元面世的時候，大家都說歐元可以取代美元，甚至可以和人民幣及美元成為三強鼎立，三分天下，但結果，這個願景仍然遙遙無期。」

 

　　「咦，聽妳的分析，我似乎又不用太擔憂？」

 

　　「這樣說吧，我們確實需要密切關注美元的前景，但說到美元會大跌，又或者持續走弱，相信要一段長時間。回說現實，如果妳在香港生活，又實在沒必要持有太多美元呢。」

 

　　「但美元定期比港元高息呢！」

 

　　「那麼，妳就要取捨了。」

 

　　「如果作為投資，我可以不選擇造美元定期，但我還有不少保險是用美元作為貨幣單位呢，我應該怎麼辦？」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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