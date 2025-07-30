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30/07/2025

極端天氣 | FOCUS | 暴雨熱浪殺到埋身，侵侵「解放」溫室氣體

#極端天氣 #COP30 #聯合國氣候峰會 #颱風 #巴黎協定 #碳排放 #氣候變化 #北京暴雨
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　　繼北京密雲暴雨造成重大傷亡後，最新全力戒備的輪到江浙滬；此外，繼瑞士冰川崩塌、美國德州洪災後，極端高溫同時侵襲全球多地……極端天氣威脅與日俱增，惟特朗普政府周二（29日）提議撤銷對6種溫室氣體的「危害」認定，並恐缺席11月的COP30聯合國氣候峰會，勢令人類應對極端天氣的前景更趨複雜。

 

密雲重大傷亡，上海嚴陣以待

 

　　「黑雨」周二（29日）突襲香港近兩小時，其中東區一小時降雨量最高達99毫米。相比之下，北京北部山區經歷的強降水，持續147小時，其中密雲區最大降雨量超過540毫米，釀重大人員傷亡。隨著颱風「竹節草」今日凌晨在浙江舟山登陸，江浙滬將直面大到暴雨，僅上海一地就轉移安置逾28萬人。

 

極端天氣 | FOCUS | 暴雨熱浪殺到埋身，侵侵「解放」溫室氣體

北京密雲區最大降雨量超過540毫米，釀重大人員傷亡。(AP)

 

　　除了暴雨，國家氣候中心預測，華東、華中、西南、新疆等部分地區，8月上中旬的最高氣溫可能突破歷史同期極值。農業部亦警告，部分地區的高溫和乾旱狀況可能潛在影響秋糧生產。　 　


　　此外，熱穹頂效應籠罩美東、南歐，其中紐約、佛州等地的體感溫度直逼49攝氏度，葡萄牙、希臘、意大利等地山火頻發。

 

提案廢溫室氣體「危害」認定

 

　　今年正值《巴黎協定》簽署十周年，面對極端天氣威脅與日俱增，如何確定下一個十年的減排計劃，11月將於巴西揭幕的COP30被視作人類應對氣候挑戰的分水嶺－－抓住「將全球平均氣溫上升控制在工業化前水平以上低於2度」最後的窗口期，成敗或在此一舉。

 

極端天氣 | FOCUS | 暴雨熱浪殺到埋身，侵侵「解放」溫室氣體

美國環保署最新提案，擬廢除奧巴馬時期對二氧化碳等溫室氣體的「危害」認定。(AP)

 

　　何解？皆因研究測算，人類實現50%機會將全球暖化限制在1.5度的全球碳預算（可排放的最大累積二氧化碳量）僅剩2050億噸，料在未來5年內耗盡。

 

　　不幸的是，位列全球第二大碳排放國的美國，環保署最新提案，擬廢除奧巴馬時期對二氧化碳、甲烷、臭氧、二氧化硫等溫室氣體的「危害」認定，從而終止對汽車廢氣、發電廠、商業建築等的排放限制。

 

天氣衍生品市場對沖氣候風險

 

　　此舉意味著，特朗普政府就應對氣候變化的態度進一步倒退，並恐加大未來極端災害、糧食/能源短缺、疾病死亡等風險。數據顯示，去年自然災害和惡劣天氣造成的全球損失高達4170億美元。

 

　　為對沖風險，一邊是資金追逐應對極端天氣的潛力公司，例如太陽能發電公司Nextracker、分散式能源供電公司Bloom Energy年初至今股價分別升77%、56%；另一邊則是中國、印度等國政府推動發展天氣衍生品市場，對沖相關行業的氣候管理風險。

 

極端天氣 | FOCUS | 暴雨熱浪殺到埋身，侵侵「解放」溫室氣體

分散式能源供電公司Bloom Energy年初至今股價升56%。

 

　　當極端天氣成為新常態，惟華府反其道為高碳排放產業鬆綁，恐將全球拖入更深氣候危機。奪命的暴雨、高溫、乾旱，距離你我那麼遠，這麼近。

撰文:金子安

 

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