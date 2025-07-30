柯煒林患肺腺癌第4期辭演舞台劇，《笨蕉大劇院》宣布換角色

柯煒林公布患肺腺癌第4期，需要辭演與林海峰、葛民輝和韋羅莎一同演出的舞台劇《笨蕉大劇院》，安心接受治療。同時，他與林敏驄等人主演的新電影《觸電》將於8月上映，亦有機會未能出席宣傳活動。

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柯煒林（Will）是香港電影的新晉演員，主力作雙線發展，有拍電視劇集及電影，曾跟周潤發演出電影《別叫我「賭神」》、與吳鎮宇演出《濁水漂流》，早前更有機會去到台灣發展拍電影《破浪男女》，不止一次有份角逐金馬、金像獎的獎項。

工作機會愈來愈多的柯煒林，即將在8月與林海峰、葛民輝、韋羅莎合作演出舞台劇《笨蕉大劇院》，日前劇組還分享柯煒林在綵排時的照片，見他精神翼翼。不過今日（30日）柯煒林在個人社交平台公布自己患病：「我確診肺腺癌第四期。」在舞台劇正式綵排前，他於五月曾經去歐洲旅行，當時已經透露自己在途程中患病。

柯煒林在帖文內表示會積極接受治療：「五月尾開始，一直在咳，先看普通科醫生，食過兩次抗生素，一直沒斷尾，轉看呼吸道專科，照過CT，發覺有異樣，再轉介到另一位專科醫生，醫生看過報告，面有難色，『醫生面色咁差，cancer？』我打哈哈，那時還道是肺癆。入醫院作詳細檢查，兩三天過去，然後…就是被告知肺腺癌第四期。」

帖文中還以輕鬆的字眼，笑言自己熱愛工作，「偏偏一切看似順利時，就確診肺腺癌第四期。我剛剛開始食鏢靶藥，不知道身體會有甚麼反應，副作用又會是甚麼，問過醫生能否上台，醫生說取決於身體狀況。種種未知及不確定因素，我只能坦誠相告，我需要暫且退下來，直至病情明朗化才可歸隊。」最後還叫支持他的人不用擔心，習慣打「逆境波」的他會安然度過。

《笨蕉大劇院》的社交專頁公布消息，「柯煒林會辭演所有場次，由於演員柯煒林先生身體抱恙，所以未能參演《笨蕉大劇院》全部場次。經過團隊的仔細考量，Will所演之角色將另覓替補人選演出。我們深感抱歉，並希望各位觀眾能夠諒解。」

並且劇組向已購票的觀眾，如欲申請退票，大會會按照不同的購票平台作出不同的方式處理是次退票事宜，並連手續費一拼退回。有關詳情請按以下連結，細心閱讀然後填妥申請表格（申請至8月6日晚上11時59分止）：

https://forms.gle/W934WGJ9gxEAQgRQA

同時，柯煒林跟林敏驄等人拍攝的《觸電》亦籌備於8 月上映，電影公司宣布暫時不會安排柯煒林做訪問，同時積極跟他的經理人公司溝通，到時柯煒林能否參與宣傳活動。