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30/07/2025

南豐紗廠「Let’s Smile‧開心果節」：20間店舖逾70款開心果主題甜品+神秘甜品試食活動

#玩樂好去處 #甜品 #香港好去處 #開心果 #開心果節 #南豐紗廠 #荃灣 #咖啡
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Text: Cuppy Sung

　　將以開心果作為主要食材的中西甜品雲集一起，「Let’s Smile‧開心果節」登陸南豐紗廠啦！由8月1日至3日，將會有近20間精選人氣小店，炮製超過70款以開心果為主的創意甜品與美食，一連三日讓你嘗盡70款創意甜品！除此之外，8月1日仲有《試當貓奴》免費體驗及《神秘夏日限定計劃》咖啡甜點體驗的限定活動，想參加的話就要提早登記了！

 

20間本地人氣小店 70款開心果主題甜品 

 

　　本次活動雲集近20間本地人氣小店，從經典法式甜點如馬卡龍、可麗露，到意大利Gelato；由港式懷舊糖蔥餅的創新演繹，到日式軟糯麻糬泡芙的驚喜變奏；還有中東風情的杜拜朱古力，以及本地手工無添加低糖飲品等，環球風味的開心果美食匯聚一起！

 

Bone Studio 將有開心果麻糬牛角窩夫、開心果曲奇等日系精致甜點

 

Baking Maniac有杜拜朱古力紙杯蛋糕及開心果庫納法蛋糕棒

 

AW Patisserie以法式技藝呈現特濃開心果蛋糕等高級甜點

 

一日限定活動！與貓貓互動、細嚐手沖咖啡

 

　　活動首日（8月1日）更設有精彩一日限定環節。為慶祝國際貓咪日，交友平台NotNock特別推出 《試當貓奴》 免費體驗活動，僅限下午3時至5時，提供與貓貓互動的獨特時光。首10名登記參加者更可獲贈神秘開心果甜品一份！下午5時至6時半，NotNock更聯乘Tasse Coffee推出 《神秘夏日限定計劃》，參與者可細嚐多款手沖咖啡搭配另一款神秘開心果甜品，體驗味覺新境界。此環節價錢為450港元一位，二人同行可享八折優惠。

 

一日限定活動：

《試當貓奴》免費體驗：8月1日 3pm - 5pm （頭10名登記送神秘開心果甜品）

《神秘夏日限定計劃》咖啡甜點體驗：8月1日 5pm - 6:30pm （優惠價$450／位，二人同行八折）

活動詳情請：https://www.notnock.com/

 

南豐紗廠呈獻「Let’s Smile‧開心果節」詳情：

日期：2025年8月1日 （星期五） 至 8月3日 （星期日）

時間：1pm - 8pm

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓 M6走廊

費用：免費入場

 

 

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