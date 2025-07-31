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31/07/2025

溫傑星期四｜聯儲局議息聲明有咩啟示？｜Meta、微軟業績勝預期｜拆解內地PMI數據

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，主席鮑威爾指關稅對通脹影響未盡浮現，暗示美聯儲局未準備好減息，料9月減息機會率再降溫？Meta、微軟業績勝預期，股價有望進一步向上嗎？內地7月官方製造業採購經理指數（PMI）降至49.3，比上月下降0.4個百分點，遜預期，兼連續4個月處收縮。同時內地政治局會議正召開，政策方面會有憧憬嗎？港股周四（31日)美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，主席鮑威爾指關稅對通脹影響未盡浮現，暗示美聯儲局未準備好減息，料9月減息機會率再降溫？Meta、微軟業績勝預期，股價有望進一步向上嗎？內地7月官方製造業採購經理指數（PMI）降至49.3，比上月下降0.4個百分點，遜預期，兼連續4個月處收縮。同時內地政治局會議正召開，政策方面會有憧憬嗎？港股周四（31日）開市便失守25000關口，料仍要向下尋支持？開市便失守25000關口，料仍要向下尋支持？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/GCQonsceGcM?feature=shared

 

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