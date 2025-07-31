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31/07/2025

《頭文字D》30周年AIRSIDE快閃店：經典場面神還原+限定周邊，憑Shell油站收據換海報

#AIRSIDE #Shell #頭文字D三十周年 #動漫 #AE86 #商場活動 #香港好去處 #秋名山車神 #藤原拓海 #打卡 #啟德 #頭文字D #玩樂旅遊
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Text: Cuppy Sung

　　為紀念經典賽車漫畫《頭文字D》誕生30周年，由羚邦集團官方授權的「頭文字D期間限定快閃店」將於7月30日至8月28日正式登陸啟德AIRSIDE L2中庭！帶全港車迷穿越時空隧道，重返秋名山蜿蜒賽道。店內更推出多款限定商品，還聯乘Shell油站推出不同優惠。一起來重溫藤原拓海「坑渠蓋過彎」的傳奇瞬間！

 

神還原經典場面 化身秋名山車神與愛驅打卡

 

　　快閃店復刻不少經典場景，入口處藤原拓海與AE86矗立，粉絲可化身「秋名山車神」倚坐愛驅合影。

 

 

　　另一側是藤原豆腐店舖面精細還原，霓虹燈牌與磚頭裝潢，瞬間喚醒拓海淩晨送豆腐的經典劇情。

 

 

逾20款30周年限定周邊 將極速情懷收進日常

 

　　快閃店更會獨家推出30周年紀念商品，逾20款30周年專屬商品同步發售，融合實用功能與收藏價值，引爆車迷狂熱。

 

　

測速儀造型手提風扇：讓秋名山涼風伴隨日常每一程

 

印有「藤原豆腐店」標誌和「Initial D 30th Anniversary」字樣的拖鞋（$80）

 

AE86形狀的棉質抱枕，背面印有「Initial D 30th Anniversary」字樣（$120）

 

車迷專屬福利 聯乘Shell油站推多重優惠

 

　　為慶祝30周年，快閃店亦推出不少限時優惠，車迷可憑Shell油站收據到限定店免費換領限定海報一張。在店內凡消費滿300元，即可獲贈隨機款式經典賽事收藏卡一張，全部贈品數量有限，換完即止。

 


 

 

頭文字D期間限定快閃店：
日期：2025730日至828
地點：啟德AIRSIDE L2中庭

 

 

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