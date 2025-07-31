31/07/2025
《頭文字D》30周年AIRSIDE快閃店：經典場面神還原+限定周邊，憑Shell油站收據換海報
為紀念經典賽車漫畫《頭文字D》誕生30周年，由羚邦集團官方授權的「頭文字D期間限定快閃店」將於7月30日至8月28日正式登陸啟德AIRSIDE L2中庭！帶全港車迷穿越時空隧道，重返秋名山蜿蜒賽道。店內更推出多款限定商品，還聯乘Shell油站推出不同優惠。一起來重溫藤原拓海「坑渠蓋過彎」的傳奇瞬間！
神還原經典場面 化身秋名山車神與愛驅打卡
快閃店復刻不少經典場景，入口處藤原拓海與AE86矗立，粉絲可化身「秋名山車神」倚坐愛驅合影。
另一側是藤原豆腐店舖面精細還原，霓虹燈牌與磚頭裝潢，瞬間喚醒拓海淩晨送豆腐的經典劇情。
逾20款30周年限定周邊 將極速情懷收進日常
快閃店更會獨家推出30周年紀念商品，逾20款30周年專屬商品同步發售，融合實用功能與收藏價值，引爆車迷狂熱。
測速儀造型手提風扇：讓秋名山涼風伴隨日常每一程
印有「藤原豆腐店」標誌和「Initial D 30th Anniversary」字樣的拖鞋（$80）
AE86形狀的棉質抱枕，背面印有「Initial D 30th Anniversary」字樣（$120）
車迷專屬福利 聯乘Shell油站推多重優惠
為慶祝30周年，快閃店亦推出不少限時優惠，車迷可憑Shell油站收據到限定店免費換領限定海報一張。在店內凡消費滿300元，即可獲贈隨機款式經典賽事收藏卡一張，全部贈品數量有限，換完即止。
頭文字D期間限定快閃店：
日期：2025年7月30日至8月28日
地點：啟德AIRSIDE L2中庭
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