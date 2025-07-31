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31/07/2025

《武替道》日本上映掀香港動作片熱潮，承接《九龍城寨之圍城》，首周票房逾千萬日圓

#影視娛樂 #蔡思韵 #娛樂新聞 #武替道 #董瑋 #電影推介 #劉俊謙 #伍允龍
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Text: wong lin lin rachel

　　香港電影《武替道》由劉俊謙、董瑋、伍允龍、蔡思韵（Ceci）主演，去年在香港上映，反應甚好票房逾900萬元。電影近日在日本上映，與之前由古天樂、洪金寶等人主演的《九龍城寨之圍城》一樣，在當地大受歡迎。首個周末，票房有超過1,000萬日圓（約53萬港元），證明香港的動作電影在日本甚為吃香。

 

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　　《武替道》於上周五在日本29個地區的戲院上映，同期撞正人氣動畫《鬼滅之刃劇場版無限城篇》， 幸成績也甚為鼓舞；加上《武替道》中的演員劉俊謙和伍允龍，早前憑《九龍城寨之圍城》在日本備受關注，人氣甚高，所以即使《武替道》在日本播映的場次不多，但仍然有一定的粉絲捧場，僅上映四天，已有逾1,000萬日圓票房。

 

 

　　電影有好成績之餘，亦令香港電影在日本成為話題，劉俊謙和伍允龍更特別為《武替道》拍攝日本播放的宣傳短片，伍允龍展現身手在鏡頭前一個轉身踢腳，再以日語跟觀眾打招呼叫大家入場收看。

 

 

　　今次《武替道》有不錯入座率，相信是因為早前《九龍城寨之圍城》在日本上映掀起熱潮，再次帶動港產片在日本的話題。伍允龍和劉俊謙二人更為電影在日本上映而拍攝宣傳片，伍允龍更做了一個轉身踢腿兼講埋日文：「見てね」，請日本觀眾快點入場。

 

 

　　《武替道》在日本同期撞正《鬼滅之刃劇場版無限城篇》上映，這套動漫在日本向來受歡迎，但據知《武替道》成績也很理想，並有機會增加場次，電影公司希望可以憑這電影有過億日圓票房。為了吸引觀眾，電影更製作了紀念品，入場觀眾可以得到劇照紀念卡，反應十分熱烈。

 

 

　　《武替道》故事主要向香港電影界一班「龍虎武師」致敬，劇情講述動作指導李森（董瑋 飾）年輕時非常搏命，一次拍攝期間，為了追求動作完美，以致手足發生嚴重意外。多年後，李森被一位老朋友導演邀請出山拍大製作電影，遇上新生代充滿熱誠的動作演員李世龍（劉俊謙 飾），新舊世代合作，決定打一場好戲。

 

 

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