澳門高質美食廣場「金碧坊」：必試古法魚翅湯麵、Goat Bakers人氣奶酪撻、亞洲首間瑞珍冰室

很多人都不知道，在澳門新馬路這個遊客必到的地段，有一個新開的高質food court「金碧坊」。對於這棟樓高三層的文物建築，年輕一輩可能沒多大印象，但我和這裏算是有點淵源。話說該址於上世紀80至90年代為金碧娛樂場，父親當年便是在這裏上班，記得小時候還到過老爸的辦公室，對五光十色的娛樂場非常好奇，偶爾放學後還會到這裏等父親下班，在附近的麵店吃點東西才回家，滿滿的童年回憶。後來該址在2002年轉型為金碧文娛中心，除舉辦展覽，記得地下一層更不時有粵曲表演，是不少退休人士的聚腳地。

現在的金碧坊，屬於澳娛綜合度假股份有限公司的「新馬路片區活化計劃」，將文物建築打造成全新的美食廣場，於去年底剛開業。兩層的food court 內有十多間食店，當中有不少澳門本土食店進駐，包括港人熱捧的山羊烘焙Goat Bakers。重點是位置就腳，價錢亦頗為親民，是附近不少街坊、學生和上班族的飯堂。

早兩日中午時間去掃場，繞場行一轉，除瑞珍冰室及山羊烘焙外，尚有地道老店霖記咖喱麵食、彪記腸粉，較新式的有八方盈面、舞龍麵館、蟹黃撈、N8漢堡工房以及茶飲店森仔加油站等等，選擇太多胃卻得一個，只好揀幾間替大家試食一下。

在新馬路這條新舊交織的「騎樓街」，金碧坊便是其中一棟樓高三層的文物建築。

老實說，在新馬路這個旅客旺區，有如此寬敞的food court，消費貼地之餘亦坐得舒服，非常難得。

八方盈面美食

位置：地面層G03號舖

八方盈面3位負責人中，有兩位是前五星級酒店主廚，其中一位更主力烹調鮑參翅肚，還有一位負責人Brian，則因為家裏經營海味乾貨，除有靚的貨源，價錢亦較實惠，難怪一開業其古法魚翅湯麵即成招牌必點美食。Brian說：「好多人嚟澳門都會食魚翅，但係一煲最平都要幾百蚊，我哋嘅魚翅湯麵就係希望讓食客，以相宜嘅價錢食到高質魚翅；始終我哋嘅大廚五星級酒店出身，對出品有一定要求，湯底以老雞、豬骨、豬肉、金華火腿、翅骨等材料熬煮6小時以上，每碗古法魚翅湯麵都足一両半鳳尾翅，真材實料之餘，絕無半點科技狠活。」

我亦試了鮑魚花菇菜飯，乾鮑雖然不隻只是38頭，但入口鮮腍，並非只有死鹹的鮑汁蠔油味。Brian解釋：「我哋喺鮑汁嘅調味上，豉油和蠔油的分量係相對少嘅，以免蓋過鮑魚本身應有嘅鮮味。」

古法魚翅湯麵，濃濃的翅骨雞湯底，入口起膠黏口，真材實料，足両半鳳尾翅，性價比高。澳門幣86

古法清湯牛腩麵，選用牛脊骨、牛孖筋、靚崩沙腩，以十多種香料烹調，開業前師傅專程到香港取經，之後對湯底加以改良，個人感覺湯底相對香港的清湯腩，八方的香料較濃重，食落略帶甜味。澳門幣45

富貴的鮑魚花菇菜飯，鮑魚入口鮮腍。澳門幣88

Brian說：「因為我哋有自家入貨渠道，讓食客可以相宜嘅價錢食到高質的食材。」

山羊烘焙 Goat Bakers

位置：地面層G04號舖

Goat Bakers出品的奶酪花杯子是人氣打卡王，不少香港人來到澳門都會幫襯，負責人Derek指據非正式統計，店方逾6成的客源均為港客。作為澳門本土品牌，只開業短短3年半，已有兩間專門店，如今更進駐金碧坊，廣為食客認同，其實得來不易。

Derek表示：「Goat Bakers是以酥皮類的麵包甜食為主打，但其實在開店之前，我和另一合夥人並沒有相關經驗，後來我們跑勻上海、廣州及四川學藝，回澳後更花了一年時間研發，終於2022年開業。大家對酥皮的認知一般都是牛角包或拿破崙之類，但我們會將西式甜品和酥皮類產品crossover，當中最成功的便是奶酪花杯子。我們自家特調的乳酪芝士醬工序繁多，需手打吉士醬煮至濃稠，再混合奶油忌廉混合而成。」

店主Derek（右）說：「美食廣場與專門店所接觸的客群不同，經思考定位後，推出了適合堂食的甜品，更加入中式元素，開心果燉奶和厚雲燉鮮奶均為金碧方獨有。」

人氣打卡王奶酪花杯子，可以說是將法國牛油酥皮撻、混合自家特調乳酪芝士醬的甜品，size大大個，流心而creamy的餡料，一個足以飽肚。澳門幣38

燉奶上面的開心果醬，使用伊朗和美國兩種不同產地的開心果自家研磨，在口感和香味都各有特色，入口特別香濃。

厚雲燉鮮奶以自家店舖飲品採用的奶蓋，加入氮氣變得更輕盈後放在燉奶之上，有如雲朶的效果，是金碧坊獨有的產品。

瑞珍冰室

位置：地面層G07號舖

來自台灣的洪瑞珍三文治大家可能都食過，且港澳區都有分店，但原來最近於金碧坊開了全亞洲首間瑞珍冰室，當然要親身來試一下！既然是經典台式風味，自然少不了牛肉麵和滷肉飯，店家在台灣當地走訪大街小巷，將眷村老奶奶的家傳餡料帶來澳門。

餐單非常簡單，大多是套餐型式的飯麵，諸如古早嘉義雞肉飯、瑞珍爌肉飯等等，全部採用台灣米，大大碗的招牌寶島滷肉飯，都只是49蚊，還附送小菜和飲品，算是性價比頗高。其眷村紅燒牛肉麵，完美還原了台灣牛肉麵的獨有風味，湯底濃香之餘，牛肉入味，就連牛腱亦炆得軟腍，65蚊食到如此質素的牛肉麵，大推！

全亞洲首間瑞珍冰室，落戶澳門金碧坊。

瑞珍冰室的餐單均是套餐型式，價錢亦頗親民。

食過絕對有下次的眷村紅燒牛肉麵，套餐只需澳門幣65，分量足之餘，連牛腱亦炆得軟腍入味。

招牌寶島滷肉飯和在台灣食過的略有不同，滷肉煮得沒有那麼軟爛，較乾身，略帶嚼勁，且分量不少，吃一整碗會有點膩，建議二人分享。套餐澳門幣49

森仔加油站

位置：地面層G01號舖

食飽飽之後當然要找點喝的，在正門入口處便有森仔加油站。這是由澳娛綜合自家經營的手搖飲品店，不要聽到「手搖」兩個字便誤以為係是「廢水」，這裏有多款飲品選擇，從經典手搖檸檬茶如鴨屎香、百香火龍果、經典香水檸檬等，還有比較少見的養生燕窩鮮奶茶，除選用北海道特選3.6牛乳，更有4款不同的茶味可供選擇，就連奶茶的甜度都可以自選！這裏亦可以買到澳門製造的手工啤酒，其中被兩款葡撻味和芒果糯米飯味道的手工啤酒非常吸引，當中的酵母不經過濾，令酒的口感更加豐富。

食飽之後想飲杯特別的飲品，可以來森仔加油站看看。

養生燕窩鮮奶茶，採用北海道特選3.6牛乳，加入燕窩都只是澳門幣35（中杯）。

鴨屎香手打檸檬茶，炎夏消暑佳品。中杯/澳門幣25

兩款葡撻味和芒果糯米飯味的手工啤酒，都是澳門製造，前者可能因乳糖成分味帶甜，後者則明顯帶芒果香。

澳門金碧坊

地址：澳門亞美打利比盧大馬路105至109號

營業時間：10am-10pm