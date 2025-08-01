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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

01/08/2025

工匠精神＋創新，「中國製造」再升級

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　今年是「中國製造2025」收官之年。此計劃在2015年5月8日提出，目標是在2025年進入製造業強國行列，再走多兩步，2035年達到世界製造業強國陣營中等水平，2049年則進入強國前列。

 

　　以目前的成績而言，中國顯然已遠遠超額完成任務，現時已是全球製造業的第一強國。以製造業總產值而論，2023年已是全球的31.6%，比排名第二至第十加起來也不遑多讓！此種成就不單是產值的數量上，在質量上多個領域亦所向披靡，十分反華的美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)去年也不得不承認，中國在電動車、綠色能源、造船及高鐵四大產業中已佔有領先地位，在航天科技、生物科技、先進材料、機械人與工具機、半導體已取得重大進展，只在農業機械上未達預期。

 

電動車綠能造船高鐵等，華領先

 

　　其實魯比奧所言已稍有過時，例如在太空科技與機械人等，中國已是最先進的參與者之一，在上述四個領先產業中，已不單是普通的領先，而是碾壓式的領先，例如造船，產量已超過其他所有國家的總和！

 

中國造船業的產量，超過其他所有國家的總和。(AP)

 

　　製造業與國防又是相輔相成、息息相關的。沒有強大的國防力量，保護不了製造業及整體經濟的發展；沒有超卓的製造業，國防科技也好不到哪裏。中國最近幾年展現出領先全球的高超音速導彈、立體防禦系統、第六代戰機等，不但震懾到對手，亦顯示出其製造業的非同小可。

 

　　這些成就都是無法抹殺的。西方世界曾長期低估中國的能力，現在其智者已知道過去錯得多嚴重。當然也有一批政客及媒體仍在不斷唱衰，但從中國利益的角度看，這是很好的，他們麻痹大意，會使中國有更大的空間與時間繼續和平發展，中國不用反駁這些人，讓他們糊塗下去，不知己不知彼，是求之不得的。

 

　　中國為何可取得這些成就？中國超過GDP四成的高儲蓄率，意味著每年大量資金可投資在未來，這是一個重要的因素，但更關鍵的是生產力及技術上的長足進步。缺乏新質生產力意味著投資者找不到更多可賺錢的投資機會，他們便會失去投資的誘因，儲蓄起來的錢也起不到積極作用。例如，若沒有現時先進的電池技術，電動車根本便發展不起來，投資也是白搭。中國在製造業所取得的輝煌成就，必然與創新能力與工匠精神有關，近年中國的創新能力與工匠精神一定有飛躍式的進步。

 

 中國的電池技術領先全球，帶動電動車高速發展。(AP)

 

　　在香港，談論創新能力的人很多，但少人注意對經濟發展也是同樣重要的工匠精神，現在我集中只談這點。甚麼是工匠精神？我的理解是一種追求完美、對產品精雕細琢、做事認真的態度。在製造業上，德國人的工匠精神聞名於世，他們的產品亦深得世人信任。

 

昔做事馬虎，充斥「差不多先生」

 

　　中國的工匠精神怎麼樣？在近代史中，這倒是使人洩氣。記得中學時國文課本中，有篇胡適可能在1919年所寫、但在1924年才刊登的文章《差不多先生傳》，文中極度嘲諷那年代的中國人做事毫不認真，不求準確，自以為差不多便可。我在家中藏書中找出12冊的《胡適文集》，果然有此文，讀之確感到過去中國人有此積習，與工匠精神完全背道而馳。

 

　　要知道，19世紀的德國早已建立了世界第一批研究型大學，100年前已孕育出愛因斯坦(Albert Einstein)等大量科學家，工業力量也質量高超。中學時買計算尺，我和同學必定買德國名廠Aristo造的，其質量就是無人能及。

 

　　歷史上，中國倒也不是一直都馬馬虎虎。宋朝時期，中國的科技及工業成就完全領先世界，讀一讀李約瑟的《中國科技史》便知。但在明代，西學東漸，中國的領先已不能說得太盡了。歐洲經歷數百年的中世紀「黑暗年代」後，又重新發現了古希臘的文明，而當中歐基理德(Euclid)所彙編的巨著《幾何原本》，更是希臘科技文明集大成之作。此書是公認除了《聖經》外，對西方文明影響最大的著作，2300多年以來出版過千多個版本。利瑪竇向中國介紹西學時認為，不懂此書，西學便無從談起，所以與徐光啟用了大量時間繙繹此書的頭六章。徐光啟為此書作序時讚歎不已，指出其思想中包含「不用為用，眾用所基」，且其中的數學推理，「其分解擘析，亦能使人無疑」。

 

教育誘因，引導民眾認真求質量

 

　　讀過數學、懂得幾何的人，都知道這是事實，數學推理出的結果，可以十分徹底地把懷疑的空間完全排除掉。此種精神，正是工匠精神的根本，做事不做則已，一做便要追求完美。很可借，在現代社會之前，《幾何原本》的心法只在少數中國人中產生影響，以致在胡適的年代，中國充斥著差不多先生，人人馬馬虎虎，國勢頹敗。

 

 內地高考競爭激烈，學生為進入好學校而拼盡。(AP)

 

　　中國今天似已基本上擺脫掉做事毫不認真的態度，否則根本不可能在科技與「中國製造2025」中取到如此的成績。如何做到？經濟學家相信誘因在教育上，內地高考學生若缺認真態度，便進不了好學校，一生前途受阻。在製造業上，中國要與世界展開激烈的競爭，產品質量不夠，便會在市場中吃大虧。中國的制度成功地把人民組織了起來，把人民引導上做事認真的道路，才是使中國人民脫胎換骨、培養出工匠精神的根本。

 

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【知識庫】何謂「工匠精神」？

　　－「工匠精神」(Craftsman's Spirit)是一種對職業的極致追求與敬畏之心。它不只是技術上的精湛，更是一種態度、一種信仰。

　　－其核心追求「精益求精」，對細節近乎苛刻的要求，不斷打磨產品與技巧。

　　－同時，出現「創新突破」，在傳統技藝基礎上不斷探索新方法、新技術，推動產業進步。

　　－在數碼化與人工智能製造浪潮中，工匠精神不僅沒有過時，反而成為推動高品質發展的核心動力。

　　－它是中國製造轉型為「中國智造」的精神支柱，也是培育「大國工匠」的文化土壤。

 

（本文原載於8月1日《香港經濟日報》） 

 

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