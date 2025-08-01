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01/08/2025

恒指暫失二萬五

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　　科技股跌未停，市難停跌。

 

　　「金融界」7月31日報道，周四恒生指數跌1.6%，報24773點；恒生科技指數跌0.7%，報5453點；國企指數跌1.7%，報8882點；紅籌指數跌2.3%，報4249點。

 

　　大型科技股多下挫，阿里巴巴(09988)跌1.2%，騰訊(00700)漲0.2%，京東集團(09618)跌3.2%，小米集團(01810)跌2.9%，網易(09999)跌0.4%，美團(03690)跌4.6%，嗶哩嗶哩(09626)漲0.3%；黃金股、內房股跌幅居前，老鋪黃金(06181)跌超8%，碧桂園(02007)、萬科企業(02202)跌超7%，龍湖集團(00960)跌超6%，山東黃金(01787)跌近4%。AI應用板塊表現強勢，半導體板塊午後拉升，快手(01024)漲6.4%，中芯國際(00981)漲1.8%，鞍鋼股份(00347)收跌7.8%。

 

　　企業消息：

 

　　新東方(09901):2025財年淨營收49億美元，按年增加13.6%；淨利潤3.7億美元，按年增加20.1%。

 

　　萬科企業：獲深圳地鐵集團8.69億人民幣貸款。

 

　　寧德時代(03750)：上半年實現收入1788.9億元人民幣，按年增加7.3%；淨利潤305.1億元人民幣，按年增加33%。

 

　　中國生物製藥(01177):LM-299對外授權合作順利，3億美元里程碑將於近期收款。

 

　　中信證券研報認為，目前市場對部分細分行業呈現信心增強趨勢，財報披露前的盈利預期仍在上修；科技股近期盈利預期有小幅下調，主要緣於外賣補貼擾動的幾家互聯網平台；其餘子行業盈利預期普遍呈上修態勢，尤以新能源汽車、半導體及消費電子最為突出。其中，新能源車與半導體的業績預期分歧較大，隱含更高的彈性空間；消費電子業績預期雖分化較小，但景氣確定性強。綜合來看，港股大市調整延續輪動結構，指數沒有明確方向前，業績也或成為短線行情的主要看點。

 

　　華泰證券研報表示，往後看依然看好港股市場機會，恒生科技修復空間或更大。往後看，全球廣義流動性可能依然充裕，在這個情況下，各類資產預期回報決定資金流向方向，資金流向方向影響市場漲跌水平。即便經歷了年初至今的大幅反彈，PB（市帳率）ROE（Return on Equity，淨資產收益率）

 

　　視角下中國資產估值水平依然相對折價，具有估值性價比。尤其是考慮到匯率變化，人民幣仍被低估，或有進一步升值的空間，港股市場在全球的吸引力有望提高。

 

　　銀河證券指出，展望未來，預計港股市場總體震盪向上，且以結構性行情為主。在全球權益市場中，港股絕對估值處於相對低位水平，估值分位數處於歷史中上水平。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。） 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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