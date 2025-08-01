首屆「SPCA x HKJC愛協貓貓夏日祭」：特設主題展覽、工作坊及限定商品，研討會了解貓貓需要

為慶祝「貓隻領域護理計劃」（CCCP）成立25周年，愛護動物協會與香港賽馬會將於2025年8月舉辦首屆「SPCA x HKJC愛協貓貓夏日祭」，展開為期一個月的貓隻福利慶祝活動！「SPCA x HKJC愛協貓貓夏日祭」將推出一系列精彩活動、工作坊及限定商品，以提高公眾對照護貓咪的認識，並籌集資金以支持CCCP營運。即睇有咩活動！

CCCP主題展覽 尋寶遊戲測試

由8月5日起，愛協青衣中心地下中庭將展出以貓貓為造型的JEKCA積木，突顯街貓福利的重要之餘，更是可愛的打卡熱點。中心不同角落更隱藏了6款特色貓咪造型積木，參加尋寶遊戲，挑戰你對香港貓隻福利的認識。

愛協獨家發售 「SUMMEOW IN THE CITY」系列商品

想為家中的貓主子增添樂趣？愛協推出「SUMMEOW IN THE CITY」系列商品，除了有專為貓主子而設的貓抓板和貓墊，亦有其他以貓貓為造型的貼紙和麻袋等商品，商品將於貓迷博覽會2025優先預售，並稍後於愛協中心及網上零售店有售。

網上零售店：https://shop.spca.org.hk/zh



研討會、市集及健康檢查

愛協將在8月23至24日舉辦貓貓夏日祭市集，展出並發售多款不同類型的零食及玩具。訪客亦可參與充滿樂趣的工作坊，屆時亦會有著名寵物攝影師Danny Kwan及Kenneth Kwan為毛孩拍下最可愛瞬間。

而在8月23日將開辦四場關於貓咪生活的研討會，讓你能深入了解家中的主子。在24日則會有貓咪健康檢查，由愛協獸醫Dr. Barnaby Howarth為已登記的貓貓進行健康檢查。





時間 研討會 講者 下午2:00至2:55 了解貓貓：研究如何改善貓貓的健康與福利 香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院伴侶動物健康與疾病講座教授Professor Vanessa Barrs 下午3:00至3:30 提升家中貓貓的生活質素 愛協高級行為支援導師梁雪萍 (Lily) 下午3:35至4:05 面對香港貓隻高齡化，我們的應對之道 愛協高級獸醫方曉瑩 (Dr. Olivia Fong) 下午4:10至5:00 香港貓隻的福利概況 愛協動物福利副總監候安娜 (Dr. Fiona Woodhouse)



日期：8月23至24日

時間：11am - 5:30pm

地點：愛協青衣中心

報名：bit.ly/3Gyng6M



