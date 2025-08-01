1周部署｜楊韻銳：恒指若企穩此水平 可考慮重新入場！

嘉賓：大華繼顯(香港)研究部策略師 楊韻銳

近期恒指估值重返逾10年平均水平，技術指標已出現超買，資金獲利離場下，料後市繼續處於整固格局，料短期要突破25700點有一定難度，至於下一輪催化劑可留意8月中旬大型科技股業績。若恒指守得住此支持位，不妨考慮重新入場！板塊方面，生物科技股短期出現健康調整屬好事，可多留意研發項目成熟、產品較豐富及開始商業化的生科股。

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