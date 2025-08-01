第5屆工展會購物節｜八大主題區300個攤位，兩大美食區每日4至7點半價優惠

第5屆工展會購物節開幕啦！今屆購物節由8月1日起至8月4日舉行，並特設八大主題區，大約有300個攤位參與。而今次購物節除了往年都有的精彩節目，參觀人士更可免費獲贈「購物節5周年幸運大獎賞」抽獎券，獎品豐富，不容錯過！

八大主題區 美食區限定半價優惠

今屆購物節設有八大主題區，包括休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區、Chill飲Chill食區、為食Guide、家鄉風味區、荔園·遊樂區。各攤位將提供美酒美食、食品飲料、參茸海味、廚具家電、兒童用品以至美容及保健品等多元化品牌和產品。

其中，兩大皇牌主題區──「Chill飲Chill食」區及「為食Guide」每日下午將推出驚喜優惠，包括每日在下午4時至7時推出半價或以下的限定美食，以及下午3時於「Chill飲Chill食」區免費派發30杯雞尾酒。

精彩活動表演 緊張刺激親子比賽

大會將於購物節期間提供各式各樣的舞台活動及親子競技比賽，例如「花式搖搖多面睇」，由多位搖搖愛好者表演特別的花式搖搖技術，以及「夏日親子Fun」親子競技比賽，各20組家庭將分別於8月2及3日進行緊張又刺激的競技比賽。在兩名家長及一名小朋友的配合下，限時內於各項目中獲最多分數。

8月1至3日期間的每天下午4時至5時，「Chill飲Chill食」區將會進行「夏日樂韻Chill輕鬆」，街頭音樂表演，配上美酒佳餚，讓市民感受愉快輕鬆的歡樂時光。

一連三日抽獎活動 獎品價值過千

參觀人士可免費獲贈「購物節5周年幸運大獎賞」抽獎券，附印於消費指南內。只需填妥列印於抽獎券上的個人資料，並投入「工展每日幸運賞」及「購物終極幸運賞」抽獎箱內，即可參加抽獎，贏取豐富獎品。

「工展每日幸運賞」抽獎將於8月1日至3日下午6時30分舉行，每天抽出3位得獎者。未能於「工展每日幸運賞」中獎的參賽者會自動進入下一次抽獎活動，直至「購物終極幸運賞」抽獎。

「工展每日幸運賞」獎品：

頭獎：蟲草坊靈芝孢子油膠囊（價值$2,088）

二獎：匡橋乾濕食物真空機（價值$2,000）

三獎：NUTZEN迷你慢磨原養機（價值$1,288）

「購物終極幸運賞」將於8月4日下午5時正舉行，抽出3名得獎者。

「購物終極幸運賞」獎品：

頭獎：Owell YP-U30迷你冷熱濾水機（價值$6,280）

二獎：NUTZEN迷你慢磨原養機及脆意寶（價值$2,576）

三獎：意大利媽媽32厘米鑊（價值$2,498）

第五屆工展會購物節

日期：2025年8月1日至4日

時間：10:30am - 7pm（8月4日開放時間為 10:30am - 5:30pm）

地址：亞洲國際博覽館5及7號展館（東面入口）

門票價錢：$10（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）

網址：www.hkbpe.com.hk

電話：3421 2012