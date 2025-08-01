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01/08/2025

直擊「CHIIKAWA DAYS」大型特展︰三大打卡展區+新加場次+毛公仔飲茶系列+入場須知

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Text: Eunice Chow Photo: 「CHIIKAWA DAYS」大型特展

　　8 月全城CHIIKAWA熱潮！「CHIIKAWA DAYS」大型特展今日正式登陸香港，粉絲準備好打卡未？出發前，必先預覽重點推介景點及留意人流管制，提前15分鐘到場辦理入場手續最醒目！大會更帶來好消息，特展展期將延長一週仲未買飛的朋友要撲飛，另外香港限定「飲茶系列」加推毛公仔，持票人到店即日起開放預訂，好開心呀！

 

 

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全城CHIIKAWA熱潮︰主題美食、輕鐵列車打卡，香港限定精品及8 月特展合集

 

展期延長加推門票

 

　　創意品牌ARR首次攜手吉伊卡哇官方授權方Spiralcute International，主辦大型吉伊卡哇主題展覽——「CHIIKAWA DAYS」大型特展。特展全方位以「衣、食、住、行」為觀眾帶來沉浸式體驗之旅，更特別展出多個戶外巨型充氣雕塑，讓大家深入探索吉伊卡哇與好友的日常生活。特展銷售反應空前熱烈，現加推之展期門票（適用於8月25日至8月31日，8月28日除外），於8月1日下午5時起於KLOOK平台獨家發售！

 

 

提前15分鐘辦理入場手續

 

　　出發前，先留意「CHIIKAWA DAYS」大型特展入場及人流管制，即日至8月31日星光大道將將實施單向人流管制措施。持「CHIIKAWA DAYS」特展門票的訪客，請先前往室內展廳兌換手帶後入場參觀。前往室內展廳，請經港鐵尖東站J2出口或梳士巴利道出入口進入K11 MUSEA。因應人流管制安排，請提前15分鐘到場辦理入場手續。請注意，單向管制期間，K11 MUSEA商場內通道將無法通往公眾店；如需前往公眾店，請改由星光大道近麥兜銅像的入口進入。

 

Check point 1:戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」

 

　　Fans一定要嚟打卡！9 米巨型充氣雕塑於尖沙咀海傍好矚目，同場仲有吉伊卡哇多變的造型登場，超人氣名場面重現，粉絲點可以錯過！留意，K11 MUSEA地下Promenade進場時間為每逢00及30分，每節30分鐘，還有戶外位置陽光非常猛，大家要做好防曬準備。 

 

角色限定造型一次過集結！

 

入夜後，戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」又是另一番有趣畫面！

 

展出位置 ： K11 MUSEA地下Promenade

注意：進場時間為每逢00及30分，每節30分鐘。

 

Check point 2 : 室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」

 

　　重點來了！粉絲最期待的正是室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」，從「食」、「住」、「行」到日常小冒險——走進吉伊卡哇的家，挑戰討伐任務。第一站先到「食」區，半空中的小八、CHIIKAWA及兔兔現身，太可愛了，還有傳說中的「白飯電飯煲」與全新登場的香港限定「飲茶」空間。室內展廳呈現多個經典場景，包括：網吧、「郎」拉麵、監獄、三星餐廳及「討伐名場面」等。 

 

室內展廳將有全新登場「飲茶」空間

 

　　如有購買特典套裝的朋友，有具備 RFID 功能的發光「討伐棒」就大派用場，「住」區場地細緻還原了吉伊卡哇與小八的家，只要將「討伐棒」放於指定位置，即可聽到吉伊卡哇與小八的聲音，叫聲四圍環迴響起好冶癒！

 

「住」本展區聚焦於《吉伊卡哇》中角色的「居住日常」

 

以具備 RFID 功能的發光「討伐棒」進行不同互動。

 

監獄篇中與獨眼巨人一起陷入險境的緊張場面。

 

下一頁：更多展區打卡位

 

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