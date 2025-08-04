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04/08/2025

「牛肉乾」產生不滿情緒，政府忽掉以輕心

#港台評論 #港是港非 #違例泊車 #定額罰款 #牛肉乾 #抄牌 #泊位 #商用車位 #民怨 #政情
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　立法會上周通過《定額罰款（交通違例事項）條例》決議案，把違例泊車的定額罰款由現時的320元調高至400元，加幅達25%，議案最後需要記名投票，結果有四名議員投反對票及四名議員投棄權票，情況極為少見。俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款看似小事，實際極易引發民生不滿情緒，據聞近年政府因維持交通秩序而大幅增加發出「牛肉乾」的次數，早已令市民產生怨氣，今次加費雖有充足理由，但政府不能低估民間情緒，應做好配套措施，盡力疏導不滿情緒。

 

　　政府強調加費目的在恢復法例阻嚇力以保障道路安全，資料亦顯示警方執法近年顯著加強，違例泊車抄牌數量從2016年至2019年間的142萬至202萬張不等，平均每年只發出約170萬張，躍升至2020年至2024年間的254萬至336萬張，平均每年達300萬張，增幅驚人。

 

警方近年對違例泊車的執法顯著加強（警務處圖片）

 

　　雖然抄牌只屬小事，但難免會令市民感到不快，而最令市民不滿是政府未能提供足夠泊位，特別是商用車位。政府指過去3年新增1.5萬個泊位，但截至2025年首季，商用車輛與泊位比例仍為1比0.66，即平均每1.5輛商用車輛爭奪一個泊位。事實上，市民平日可能都會見到不少大型車輛晚上停泊在路邊，甚至荒山野嶺，車主固然可能為逃避支付泊車費，但即使願意付費，亦不易找到車位。有商用車司機告訴筆者，政府過去甚少在晚上出動抄牌，於是司機「偷雞」在晚上將車泊在路邊，早上就開走，但近年當局已改變此習慣，晚上抄牌已成常態，是抄牌大幅增加的其中一個原因。

 

　　今次加費亦有客觀因素支持，現行罰款標準已經凍結31年，遠落後於期間逾70%的累積通脹，令阻嚇性大幅降低；與國際比較，香港罰則明顯寬鬆，例如新加坡違泊罰款可達本港十倍。從現實角度看，違泊車輛阻礙視線、危及行人安全，尤其大型商用車輛迫使行人「攝車罅」，對過馬路的行人構成的風險更高。

 

　　提高罰款以恢復阻嚇力確有必要，但絕非治理交通頑疾的萬靈丹。若泊位長期短缺，商用泊位荒未能顯著改善，加重罰款則明顯未能服眾。政府必須展現更大決心與實效，全力兌現增泊位的承諾，特別是解決業界燃眉之急的夜間泊位與彈性上落貨區等問題，只有真正紓解泊位荒，使守法成為可行選項，加費方能服眾。此外，當局亦應考慮靈活執法，可考慮現場實際情況，適度酌情處理，以減少駕駛者的不滿，避免「為罰而罰」所衍生的民怨。

 

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