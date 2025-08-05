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05/08/2025

年長巨星絕緣啟德園

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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　等呀等，終於等到香港有一個值得驕傲的建設了，正是啟德體育園，幾乎個個去過個個讚，尤其曾到外國參觀球賽或演唱會的，一比較之下，覺得啟德體育園主場館絕對World Class，最爽係有冷氣，睇乜都舒舒服服。

 

香港終於擁有一個坐五萬人的World Class體育館

 

　　曾在此處搞國際欖球大賽的老友話：「碌Sir，場租雜費加加埋埋係貴，但貴得有理，值！尤其主辦大型嘉年華式活動，觀眾興奮起上嚟，使錢極鬆手。例如灌啤酒，消耗量絕對驚人——四萬加侖！再講一次，係四萬加侖呀！」

 

只因球迷興奮，體育園欖球賽耗去四萬加侖啤酒。

 

　　現場睇過演唱會及熱刺對阿仙奴的，亦話氣氛正到飛起，有此超級設施，肯定國際巨星及球隊願意排隊來香港。如此，不單香港人有眼福，附近城市，包括國內及亞洲樂迷球迷，也會湧入，連鎖帶動旅遊業收益，將極可觀。

 

如此設備如此氣氛，超級歌手及球隊怎不排隊而來？

 

　　啟德主場館咁正，當然不少音樂會搞手蠢蠢欲動，因一次製作支出可以有五萬張飛收入，加埋廣告、紀念品、版權費⋯⋯只要歌星有吸引力，利潤會好和味。

 

　　事實，不少本土歌星也有個願望在此演出，能代表江湖地位也。

 

50多年前瘋魔全港的《雙星報喜》，若能以演唱會形式在啟德園重現，可會掀起熱潮？

  

　　前晚與著名音樂會搞手晚飯，佢搖搖頭話：「可惜呀可惜，有咁正的場館，就是無法畀到年長巨星在此演出，有點嘥了。」佢舉個例，今時今日，若「哈囉文」許冠文食住《破．地獄》大受歡迎個勢，夥拍細佬許冠傑搞一次懷舊的《雙星報喜演唱會》，必能掀起撲飛熱潮。不過⋯⋯不過乜？不過，種種客觀因素所限，根本諗唔掂。

 

許冠文82歲，許冠傑76歲，歌迷平均年齡65至90歲，體力上已經很難捱出捱入無車到門口的啟德園了。

 

　　唔係成本問題，也不須擔心門票收入，而是啟德主場館，完全不對長者user friendly。若嚟真搞雙星報喜演唱會，最快年底才能落實，到時，許冠文83歲，許冠傑77歲，從任何角度衡量，已是阿伯級長者。

 

　　好嘞，佢哋係阿伯，咁，睇佢倆的粉絲又如何？當然是集中在前後10歲的一群，即由67歲到93歲，若七成入場觀眾在這個年齡群，情況會點？

 

　　正常人，個個65歲後開始肢體退化，體育園門口無車直達，全部要搭公共交通工具，尤其港鐵，落車行去主場館，路程十幾廿分鐘。67歲到93歲伯伯婆婆，就算健康仍支撐到勉強步行，大部分應已要靠拐杖及輪椅，起碼要帶把遮篤吓篤吓。

 

　　主場館規例極嚴，遮、拐杖完全唔准帶，等於謝絕年長者，要求車到門口的富貴客也趕盡。另外，不少長期病患者要帶暖壺隨身服中藥，但大會拒絕任何形式飲用品攜同入場。總之，長者要乜，大會就唔畀乜，無彈性可言。意即，搞針對長者觀眾的演唱會，完全無得諗。

 

主攻年長觀眾而擁有大量樂迷的蔡琴及Paul Anka，不大可能在啟德園演出。

 

　　「碌Sir，其實不單許氏兄弟無得諗，連專唱老歌的，例如蔡琴，一定有觀眾，但搞手也全部要死咗條心嘞，外國阿伯巨星也如是。」 

 

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