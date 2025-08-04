63歲徐錦江曾患抑鬱症兩度自殺，厭世遇地震卧床上等死

63歲徐錦江活躍於90年代的香港電影業，拍過的作品無數，拍攝周星馳主演電影《鹿鼎記》中，飾演的「鰲拜」一角至今仍然是其經典角色之一。現已移居內地的他，曾經長時間患有嚴重抑鬱，年輕時曾經兩度自殺。而且厭世的態度極為誇張，太太殷祝平受訪揭露情況，二人曾經在台灣遇大地震，當時徐錦江並非立即逃生，反而穿得整齊躺在床上等死。

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徐錦江出身於杏林世家，不過他卻在藝術方面發展，到1981年來港生活，之後加入娛樂圈，曾在無綫和亞視拍劇。在90年代進軍電影界，拍過不少港產片，多數演反派角色，《省港奇兵2、3》、《鹿鼎記》、《九品芝麻官》和《水滸傳之英雄本色》等，當中以「鰲拜」一角做得最出色，令人留下深刻印象。

不少奸角為徐錦江帶外間關注，但同時因為曾演出過三級電影以及推出寫真集，作風大膽，則有壞方面的影響，令他跟母親及妹妹的關係一度決裂，並且自己曾因此患有抑鬱症及躁狂症。早前，他接受內地節目訪問，自爆年輕時曾經兩度自殺，幸被太太殷祝平（螞蟻姐）救了回來。

近日，殷祝平再度接受訪問，重提丈夫的事，她表示當年二人只見過3次面，總共不足相對1小時，二人便決定閃婚。她表示自己最了解徐錦江，丈夫有嚴重抑鬱，這病曾纏繞他30年：「最嚴重的時候，其實是我們去台灣拍戲的時候，有一天台灣大地震，我第一件要做的事，就是趕快跑，但是徐老師就是把衣服穿得很整齊地躺在床上，等待死亡。還有一次，他把酒店的空調冷氣關了，然後我半夜是給熱醒的，當我醒的時候，我就看到他站在窗邊，我想他當時可能選擇離開這個世界。」

徐錦江與太太育有一子徐菲，一直以來徐錦江很依賴兒子，又愛跟兒子撒嬌，大小事都想跟兒子分享。徐菲只是外出一會兒，徐錦江便多次打電話催促兒子快點回家。徐錦江自白謂，自己其實內心很孤獨，渴望得到孩子的愛，他曾說：「我是故意煩他，想他多陪伴我，因為我內心很孤獨。」兒子現時已經21歲，曾想到兒子長大會離家，徐錦江不敢流下男兒淚。

殷祝平對徐錦江不離不棄，不惜花所有金錢也要每天陪伴，後來鼓勵徐錦江開藝術工作室，使他能寄情於繪畫之中，使他心情轉移。徐錦江一向喜歡藝術創作，繪畫、雕塑、設計包裝等等，當中繪畫和雕塑最擅長，間中他會舉行畫展，為他帶來滿足感。

而徐錦江的畫作亦很受歡迎，2013曾獲法國巴黎大皇宮美術館邀請，把作品在「世界畫家聯展」中展出；而中國郵政部也曾經使用他的畫作推出郵票。

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