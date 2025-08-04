何雁詩4年前產子患「天使綜合症」 ：脆弱時在洗澡中偷泣發洩

何雁詩日前接受ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》訪問，分享她照顧患有罕見病兒子的心路歷程。回想4年BB出世後，被驗出患有「天使綜合症」，跟丈夫一起照顧兒子的心情。不願哭於人前的何雁詩，有時也會有脆弱的時候，但為免令家人擔心，她會在洗澡的時候發洩，在短暫的獨處時間偷泣。

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節目《晚吹－怨女俱樂部》專為都市女性而設，讓每日面對各種社會、經濟、感情不公平事件而怨氣滿載的女性觀眾，有一個盡情抒發情緒的出口。三位主持：余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）以不同角度和態度，細心聆聽、深入分析，並化解怨女們的怨氣。

今晚（4日）播出一集，請來香港女歌手何雁詩（Stephanie）擔任嘉賓，分享她的兒子患有罕見病的心路歷程。一向喜歡小朋友的何雁詩，憶述4年前發生的事，最初何雁詩得知自己懷孕時大感驚喜和幸福，產前檢查時胎中嬰兒一切正常，但兒子出世後9個月，發現兒子仍未懂得坐和爬行等動作，直至一歲半時帶兒子看發展科醫生，醫生告知懷疑何雁詩的兒子患有基因病，必須要再作進一步基因測試。

何雁詩當時上網翻查資料，已直覺地覺得跟兒子跟「天使綜合症」的徵狀很相似：「解釋唔到點解佢咁開心啦，唔識講嘢、發展遲緩、有腦癇，全部都係我個仔嚟㗎。」何雁詩坦言等出報告的日子非常煎熬，當出報告一刻，醫生確認兒子患有「天使綜合症」，何雁詩覺得：「噢！原來我哋個生命從此唔同喇！」面對重創的頭一個月，無論是夫妻二人，甚至整個家，氣氛也很不開心，感覺天空和所有東西都是灰色。鄭俊弘曾怪責自己：「佢一直都想做一個100分嘅爸爸，當佢知道阿仔有呢個syndrome嘅時間，佢有啲怪責自己，點解爸爸會帶你嚟呢個世界上，令到你受苦。」

何雁詩和鄭俊弘對兒子充滿期待，當知道為兒子計劃的一切也成空，曾經一起哭，但只是得一次：「我哋屋企望到一間幼稚園，一直都想BB去嗰間幼稚園讀書，已經plan好晒，甚至考埋試收咗，跟住畀埋deposit，之後我哋話阿仔原來唔會上到呢間學校，唔會有我哋計劃嘅未來，我哋兩公婆嘅興趣都做唔到，佢唔會識得彈結他，又唔會識得打golf，我哋對佢嘅呢啲expectation要放低。」何雁詩感覺要將曾經幻想中的小朋友刪除，去迎接新的未知之數。

何雁詩表面堅強，但不諱言間中也會悲從中來偷泣：「我唔覺得我需要喺人哋面前喊，但係我都有情緒，都需要發洩，呢個時候就可能喺沖涼嘅時候囉。我最鍾意沖涼喊，好叻㗎我沖涼喊。我會同自己講我洗頭喊，搽完護髮素就要停，唔開心係要set一個限期嘅。作為人母，我要堅強。」何雁詩脆弱的一面，只會在洗澡時候才會出現。

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》：

逢星期一晚上11時正播放

主持：余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）