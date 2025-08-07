  • 報價
07/08/2025

家居風水︱無敵海景樓是風水陷阱？「反光煞」不利財運及健康，凶煞化解方法

#玄學 #風水 #化解 #健康 #海景樓 #家居 #財運
  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　無敵海景是「人生勝利組」獎盃，但無敵是否就是無憂呢？

 

　　購買或租住臨水物業，無論是貼近海邊、河邊或泳池，都可能掉進「反光煞」的陷阱！這是指太陽照在水面折射產生的光害。若果水的面積不大，那麼反光效果比較柔和，可能祇是水光粼粼，遊離在天花板而已，還有點超現實的浪漫。如果反光面積大的，陽光加水光，澎湃湧來，就造成風水大煞了。

 

　　有朋友住在維港海畔，晴天可以看到多帆並舉，晚上又可以欣賞受到香港標誌的三帆漁舟在海上穿梭。但每逢夕陽西下，汲水門一帶的海域便會「燃燒起來」，令人的眼晴都張不開，所以日落前他是不回家的。

 

　　其對面單位可享璀璨煙花海景，但反光也更轟烈。男主人由昂首闊步地住進來，幾年下來，已變成身僂步碎，聽說是患了一個很折騰的病，女主人呢，不知是因為擔心丈夫的健康，還是自己也受煞，最初是精神俐落、有型有款的，後來也告別了英姿颯颯，提早步入滄桑暮年。

 

　　「反光煞」亦不利財運。有位「撈偏」的富豪，買了面對大泳池的豪宅，黃昏時也體驗到反光的問題，於走從台灣重金禮聘了一位風水師傅，我一位朋友是替他裝修的，老細吩咐，在某年某日吉時，待師傅作法之後，就可以進去開工。他按時入屋，立刻嚇到腳軟，因為全屋佈滿血跡！原來那師傅就地斬了一只公雞，把牠的血灑遍全屋。我猜此舉是以雞血代人血，以應血光之災。不過那只公雞是白白地犧牲了，因為牠不祇未能令業主的運氣飛升，反而急轉直下，老細以「著草」收場，一無所有！

 

　　反光煞明顯影響人的財運和健康，有財散人離之凶應。那麼有化解的方法嗎？可以說有、也可以説無！

 

　　「反光煞」的害處有多大？要看水的面積，有沒有刺激宅盤的凶星，主人的八字格局高低……等等，有趣的是，八字靚的人可能整天不在家、或常常不在港、或者是在世界各地都有住宅、或有些移民，這就避開了大煞。

 

　　但普遍來說，反光面積大的，好難救，最好搬！面積較少的，可以落遮光簾。有人提議用植物遮擋，但一來太高的植物不宜置於室內；二來如果宅盤這宮位有3、4飛臨，綠色力量未能擋煞之餘，還可能令屋內的人失眠、抑鬱、患上情緒病等。

 

　　無敵海景可以提供灔㶑風光，也可能帶來兇煞之光！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

