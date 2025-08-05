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05/08/2025

香港迪士尼樂園10K Weekend 20周年派對版11月回歸！ 新增米奇與好友童樂跑、限定版選手包及報名詳情

#打卡 #週末好去處 #香港迪士尼樂園 #跑步 #香港好去處 #香港迪士尼樂園10K Weekend－20周年派對版 #本地遊
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Text: Eunice Chow Photo: 香港迪士尼樂園

　　迪士尼 fans報咗名未？大受歡迎的「香港迪士尼樂園10K Weekend」11月回歸，今年慶祝香港迪士尼20周年奇妙派對，將舉行20周年派對版共有5 項賽事，包括新增「米奇與好友童樂跑」，首次讓小跑手們在樂園明日世界內與米奇與好友一起衝向終點。大家報名前先睇限定版選手包及報名詳情！

 

 

　　「香港迪士尼樂園10K Weekend－20周年派對版－AIA Vitality健康程式全力支持」將於11月1日及2日舉行，今年20周年派對版盛事首推全新賽事：「米奇與好友童樂跑」首次讓小跑手們在樂園明日世界內與米奇與好友一起衝向終點，留下滿滿奇妙回憶！完成賽事後，還可於明日世界與Marvel超級英雄及史迪仔進行擊掌互動，並於色彩繽紛的活動區內暢玩主題攤位遊戲盡情玩樂。

 

全新!米奇與好友童樂跑

 

　　Duffy 粉絲不可錯過「Duffy與好友3公里跑」，以至萌扮相齊齊做運動，阿德爾王國的皇室成員亦會於「魔雪奇緣3公里跑」中全力為大家打氣，「優獸大都會5公里跑」則有警官朱迪及朋友，鼓勵一眾跑手在園區內大力跳、大步跑。另外，派對感十足的「彼思10公里跑」有胡迪、巴斯光年與一眾彼思好友，於起跑線上為你吶喊助威！即日起日至9月1日接受公眾報名，賓客可於香港迪士尼樂園度假區官方網站的活動專頁報名參加。

 

優獸大都會5公里跑

 

魔雪奇緣3公里跑

 

彼思10公里跑

 

Duffy與好友3公里跑

 

　　Fans 最關心限定版選手包內容，迪士尼樂樂園不會令大家失望，選手包包括賽事主題T恤、主題號碼布及號碼布扣、閃亮的20周年紀念「SouvenEAR」迷你派對配飾（10K Weekend限定版），以及全新設計的迪士尼紀念獎牌及主題電子證書。每位成功報名參加「米奇與好友童樂跑」的小健兒將會獲得：主題T恤一件、主題獎牌連掛繩（於完成賽事後派發）、主題號碼布及號碼布扣、20周年SouvenEAR迷你派對配飾（10K Weekend限定版）、主題電子證書、主題貼紙及小健兒遊樂區入場手帶一條。

 

  

　　今年「迪士尼跑手造型獎」亦會華麗回歸，鼓勵跑手以最具創意的迪士尼造型盛裝登場，爭奪最佳造型殊榮，參與「米奇與好友童樂跑」的小跑手亦有專屬的「迪士尼跑手造型獎」！你更可於樂園網店購買派對造型專屬飾品，包括T恤、肩膀毛公仔、髮夾、頭箍、與太陽眼鏡等，令你為一身造型加分！   

 

 

香港迪士尼樂園10K Weekend－20周年派對版 -AIA Vitality健康程式全力支持

日期︰2025年11月1日及2日

地點︰香港迪士尼樂園

截止日期︰2025年9月1日晚上11:59

註︰名額有限，先到先得，額滿即止。賓客須登入／建立其MyDisney HK帳戶以完成報名。

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/hkdl/10k-weekend-2025/

 

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