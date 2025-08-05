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05/08/2025

香港小姐2025｜庄靜璟、蔡華英身材搶鏡，大熱陳詠詩展馬甲線，何詠多凸小肚腩突圍

#香港小姐 #娛樂新聞 #何詠多 #影視娛樂 #庄靜璟 #蔡華英 #陳詠詩 #劇集精選
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Text: wong lin lin rachel

　　一年一度《香港小姐競選》即將舉行，今屆14位佳麗早前隨團到馬來西亞拍攝特備節目，穿上泳裝拍攝展示身材。為上鏡好看，事前眾靚女更減磅修身。大熱9號陳詠詩騷馬甲線，12 號庄靜璟和3 號蔡華英上圍突出相當搶鏡，14 號何詠多唱反調，現出小肚腩反而突圍而出。

 

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　　《2025 香港小姐競選》決賽將於 8 月 31 日隆重舉行。14 位候選佳麗日前在袁偉豪及劉佩玥帶領下、出發前往馬來西亞檳城拍攝外景，特備節目安排於接連兩個周六（16 及 23 日）晚 8 時於翡翠台播出。

 

　　14 位佳麗在當地分別踏足升旗山及峇都丁宜海灘拍攝外景，當中重頭戲當然是拍攝泳裝照，泳衣別具熱帶風情的一件頭或兩件頭泳衣上陣，帶出健康性感。拍攝當日雖然全程下雨，但依然無損一眾佳麗開心心情，眾人更笑言下雨有助降溫、令她們拍攝時「無咁辛苦」。

 

1號李尹嫣

 

5號曾閱遙

 

6朱文慧

 

　　各位佳麗的泳裝照，相當有睇頭，1 號李尹嫣（Victoria）、5 號曾閱遙（Elysia）、6 號朱文慧（Teresa），9號陳詠詩（Stacey）及 13 號袁文靜（Jane）線條比例平均，而1 號李尹嫣（Victoria）更擁有白滑肌膚，13 號袁文靜騷一雙修長美腿搶晒鏡。

 

9號陳詠詩

13袁文靜

 

　　大熱門9號陳詠詩（Stacey）曾為體操選手，身形夠弗大騷馬甲線，十分搶眼。她接受娛樂新聞台訪問時，坦言出發拍攝外景前，已為著泳裝做足準備：「出發前我已經開始食清淡啲，同埋有做運動。」6 號朱文慧（Teresa）有健康膚色，而且練得一身結實肌肉，令人眼前一亮。

 

　　之前為參選港姐而積極減磅超過 14 kg的7號施宇琪，今日現場狀態大勇，她也很滿意現時身形，為追求完美上鏡更好看，不惜再想減磅，她目標希望減多 4kg。施宇琪：「我而家體脂低過 20%，如果可以減多 4kg 就 perfect。其實真人無問題，但上鏡就 not ok。」

 

7號施宇琪

 

12庄靜璟

 

13袁文靜

 

14號何詠多

 

　　每位佳麗都出盡法寶為上鏡節食減磅，12 號庄靜璟和3 號蔡華英上圍不減風采，依然突出相當有睇頭。14 號何詠多唱反調，穿上兩件頭泳裝，則現出小肚腩，十分可愛，反而突圍而出。

 

14位佳麗名單：

1 號李尹嫣、2 號甘詠寧、3 號蔡華英、4 號莫凡、5 號曾閱遙、6 號朱文慧、7 號施宇琪、8 號岳凡荻、9 號陳詠詩、10 號文雅儀、11 號梁倩萱、12 號庄靜璟、13 號袁文靜、14 號何詠多 

 

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