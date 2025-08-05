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05/08/2025

杉玉三週年推「身份證優惠雙重賞」，身份證號碼帶3或8享堂食減$50、$58或以下飲品優惠券一張

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Text: Cuppy Sung

　　為慶祝創立三週年，日式居酒屋品牌杉玉即日起啟動「創業祭」感謝企劃，推出兩波重磅優惠，由8月4至7日，顧客凡堂食消費滿$150，且香港身份證號碼有數字「3」或「8」，即減$50。另外於8月8日起，消費滿同等金額且符合身份證條件的顧客，即可獲得「$58或以下之飲品優惠券」，可於下次堂食使用。

 

身份證優惠第一彈：數字帶3或8 享堂食減$50

 

　　由2025年8月4日（一）至8月7日（四），每組客人凡堂食消費滿$150，並出示包含數字「3」或「8」的香港身份證號碼，即享減$50優惠。需堂食單一消費淨額滿$150或以上，即扣除折扣後並包含加一服務費的實際付款金額。

 

 

身份證優惠第二彈：送$58或以下飲品優惠券

 

　　與第一彈優惠一樣，每組客人凡堂食消費滿$150，並出示包含數字「3」或「8」的香港身份證號碼，即可獲得「$58或以下之飲品優惠券」一張，可於下次堂食使用。同樣需堂食單一消費淨額滿$150或以上。

 

 

「杉玉三週年創業祭」優惠詳情：

 

第一彈：即減$50優惠

日期：2025年8月4日（一）至7日（四）

優惠：每組客人即減$50

 

第二彈：送$58飲品券

日期：2025年8月8日（五）起（送完即止）

優惠：送$58或以下飲品券一張（下次堂食使用）

 

 

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