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05/08/2025

「套餐綁定」策略打造：「1+1>2」的價值感知，助你擴大市場份額的秘訣

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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　最近的一次家庭旅遊經歷讓我對商業定價策略有了全新思考。當我太太為我們訂購旅遊套票時，各個獨立項目（餐飲、樂園票、酒店等）單價偏高，但打包成套餐後提供了顯著折扣。

 

　　有趣的是，我們不僅選擇了全套方案，還因此調整了原定行程，消費了原本可能不會選擇的項目。表面上我們享受了「超值」體驗，實際上，旅遊企業成功「鎖定」了我們的全部消費，防止我們將部分預算花在競爭對手身上。

 

　　這種「套餐綁定」策略如何應用於一般產品和服務銷售？它又如何幫助企業爭取原本屬於競爭對手的市場份額？讓我們深入探討。

 

「階梯式」價值組合：引導選擇更高級方案

 

　　套餐策略的核心在於設計三級產品或服務組合，讓更高級套餐的邊際成本顯得極具吸引力。這種設計通常包括基礎套餐（單一核心產品/服務）、標準套餐（核心產品加入增值服務）以及高級套餐（標準套餐基礎上增加高價值服務）。

 

　　這種梯度定價結構巧妙地引導客戶思考：「只需多付一點點，就能獲得更多價值」。當客戶在比較不同套餐時，他們往往會關注增加的價值而非絕對價格，因此更容易選擇更高級的套餐選項。這不僅提高了客單價，更重要的是將原本可能花在競爭對手處的預算留在了企業內部。

 

「互補價值」綁定策略：創造難以複製的體驗

 

　　互補價值策略著重設計產品間的協同效應，使組合購買時產生單品無法提供的附加價值。這可以通過主產品與配件的專屬設計、產品與服務的無縫整合或創造跨類別的組合來實現。

 

　　關鍵在於打造一種「1+1>2」的價值感知，讓客戶認識到組合使用時能獲得的獨特體驗是分散購買無法比擬的。這種策略特別適用於那些面臨單品激烈價格競爭的行業，因為它將競爭從單一產品轉向整體解決方案，創造了差異化優勢。

 

「生態系統」鎖定策略：提高轉換成本

 

　　更深層次的套餐策略是建立產品和服務的生態系統，使客戶使用愈深入，轉換成本就愈高。這包括設計產品間的無縫連接和數據共享、提供生態內專屬功能和優惠，以及建立獎勵多品類消費的機制。

 

　　當客戶投入使用企業的產品生態系統後，即使個別產品或服務不是市場最優，整體的便利性和協同效應也會大大提高客戶黏性，有效阻止競爭對手的滲透。這種策略不僅鎖定了現有消費，更為未來的持續消費鋪平了道路。

 

有效溝通套餐價值的關鍵要點

 

　　成功實施套餐策略不僅需要精心設計產品組合，還需要有效溝通其價值。首先，要突顯「整體大於部分之和」的價值，不只強調價格優惠，更要著重說明組合使用帶來的便利性、效果提升、時間節省和使用體驗優化等無形價值。這些往往是客戶最終選擇套餐而非單品的決定性因素。

 

　　其次，要清晰說明「分散購買」的隱藏成本。許多客戶只看表面價格差異，卻忽略了分散購買帶來的額外時間和精力成本、產品兼容性風險、服務協調複雜度以及失去整合優勢和專屬權益等問題。幫助客戶認識到這些「隱藏成本」往往比表面的價格差異更為重要。

 

　　最後，為套餐客戶創造專屬價值感也非常關鍵。通過提供只有套餐客戶才能享受的優先服務、專屬通道或高級會員待遇，強化「只有選擇全套才能獲得」的感知，提高客戶放棄競爭對手產品的意願。

 

從單品競爭到整體價值

 

　　套餐定價策略的本質不是簡單的打包折扣，而是一種重新定義競爭範圍的市場擴張策略。通過將產品和服務整合成有機組合，企業可以改變客戶的決策框架，從「比較單一產品」轉向「評估整體解決方案」。

 

　　這種轉變對企業極為有利，因為在單一產品層面，市場通常已趨於飽和且競爭激烈；而在解決方案層面，企業有更大空間創造差異化優勢。同時，客戶也能從更全面、更協調的服務中獲益，實現真正的雙贏。

 

　　就像我們家調整旅遊行程以配合套票內容一樣，有效的套餐策略能重塑客戶的消費決策邏輯，引導他們將原本可能分散的預算集中在一處，從而擴大企業的市場份額，並建立更牢固的客戶關係。

 

　　在當今競爭激烈的市場環境中，套餐策略是企業開拓「隱藏市場」—那些原本可能流向競爭對手的消費—的有效工具。它不僅能提高現有客戶的消費額度，更能幫助企業跨越產品類別的邊界，爭取更廣闊的市場空間，為企業創造可持續的競爭優勢。

 

　　當您下次設計產品或服務定價策略時，不妨思考：如何通過精心設計的套餐組合，不僅滿足客戶的核心需求，更能引導他們接受原本可能不會考慮的增值選項，從而實現業務的全面增長？

 

 

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