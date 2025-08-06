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06/08/2025

唯港薈Hotel ICON「日本蜜香果語」甜品拼盤下午茶每位$258起︰無限品嘗北海道牛乳蜜瓜新地+免費升級無酒精雞尾酒

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Text: Eunice Chow Photo: 唯港薈Hotel ICON

　　日本蜜瓜清甜多汁，天時暑熱酒店歎水果主題下午茶最稱心！唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳 GREEN即日起至10月12日推出「日本蜜香果語」下午茶，品嘗日本多個縣市新鮮直送的時令水果入饌的咸甜美點及三選一主菜之餘，更可以無限品嘗北海道牛乳蜜瓜新地。酒店更特別為甜品控提供平日限定「甜品拼盤下午茶」，每位只需$258起讓你轉專心品嘗甜品好滋味！

 

 

　　「日本蜜香果語」下午茶平日及假日有不同的價錢組合，星期一至五可以選三道菜下午茶（每位港幣$388；每兩位港幣$698）或只品嘗甜品的甜品拼盤下午茶（每位港幣$258；每兩位港幣$498）而星期六、日及公眾假期則每位港幣$438；每兩位港幣$768，每位惠顧食客可獲贈法國氣泡酒乙杯。

 

　　「日本蜜香果語」下午茶前菜、主菜或是甜點都配搭了鮮甜可口的日本水果，四款前菜包括：巴馬火腿配日本靜岡蜜瓜、甜蝦飛魚子配日本熊本士多啤梨、核桃芝士多士配日本巨峰提子和北海道扇貝配日本宮崎芒果沙沙醬。

 

四款前菜包括：巴馬火腿配日本靜岡蜜瓜 

 

北海道扇貝配日本宮崎芒果沙沙醬

 

　　豐富的三選一主菜包括：以加拿大的新鮮海膽炮製的日式海膽意粉鮮味濃郁、質感柔滑，鹹香中帶鮮。香煎牛柳配日式蘿蔔佃煮將牛柳香煎至微焦鎖緊肉汁，蘿蔔則以日本家常菜中常見的佃煮方式煮到入味。香煎味噌三文魚以微甜鹹香的味噌醬為香煎至酥脆的三文魚調味，嫩滑肉質與澎湃的魚油香，充滿日式風味！

 

香煎牛柳配日式蘿蔔佃煮

 

香煎味噌三文魚 

 

日式海膽意粉

 

　　甜點是重中之重，廚師團隊精選4款來自日本不同地區的時令水果，包括：靜岡蜜瓜、山梨縣水蜜桃、熊本西瓜和官崎芒果，匠心手工巧製一系列色彩繽紛的精緻甜點。精緻的甜點擺放在九宮形的木盤上，配以煙霧彌漫的效果呈現，是整個下午茶的打卡亮點！

 

日本山梨縣水蜜桃玄米茶蒟蒻

 

日本靜岡蜜瓜蛋糕卷 

 

日本熊本西瓜椰子奶凍

 

　　大家最期待當然是無限品嘗北海道牛乳蜜瓜新地，開心到不得了，食多幾杯回本！新地採用時令的靜岡蜜瓜及北海道牛乳製成，口感軟滑，奶香果香同樣十足，你更可在自助配料區中，可按照個人喜好加入不同的穀麥脆片、麻糬、水果等配料，自製個性化口味的新地杯！

 

北海道蜜瓜新地

 

「日本蜜香果語」甜品拼盤下午茶$258起

 

　　只喜愛甜品的朋友亦可考慮全新推出、平日限定的甜品拼盤下午茶！菜單包括每位一系列4款甜點及傳統英式鬆餅，包括：日本靜岡蜜瓜蛋糕卷、日本宮崎芒果芝士蛋糕脆脆、日本山梨縣水蜜桃玄米茶蒟蒻及日本熊本西瓜椰子奶凍；無限品嚐北海道牛乳蜜瓜新地；咖啡、Tea WG優質茗茶或主題無酒精雞尾酒乙杯。每位由港幣$258起。

 

　　食客可另加港幣$108無限享用法國氣泡酒B&G Sparkling Blanc de Blanc N.V. 或港幣 $268無限暢Charles de Cazanove Brut N.V. 凱撒王香檳；主題無酒精雞尾酒每杯港幣$68起。

 

 

GREEN「日本蜜香果語」下午茶

日期：2025年7月28日至2025年10月12日（需提前一天訂座）

地點：尖沙咀Hotel ICON大堂餐廳GREEN

時間：每日下午3時至5時30分

價錢：星期一至五︰三道菜下午茶：每位港幣$388*；每兩位港幣$698*；甜品拼盤下午茶：每位港幣$258*；每兩位港幣$498*

星期六、日及公眾假期︰每位港幣$438*；每兩位港幣$768*（每位惠顧食客可獲贈法國氣泡酒乙杯）

*所有價目須另加一服務費。食材來源地或會應因供應情況而定，將不作另行通知

查詢：3400 1300 或green@hotel-icon.com

網上預訂：https://bit.ly/3Gihxl0

 

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