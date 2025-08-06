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06/08/2025

林盛斌險墮騙案要「報東張」，上門見面揭發事情，多位藝人成詐騙目標

#黎澤恩 #林盛斌 #電話騙案 #影視娛樂 #娛樂新聞 #騙案大拆解 #騙案
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Text: wong lin lin rachel

　　騙徒手法層出不窮！近日，藝人林盛斌（Bob）自爆遇上詐騙事件，被邀請做老人院的代言人，洽談期間對方開始有奇怪要求，當雙方最後拍攝廣告前打算約見面，終於發現真相，而對方已失去影蹤。幸好林盛斌醒目未墮入騙局，分享事情時笑言要「報東張」。

 

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　　一向讓人感覺頭腦精明、轉數快的林盛斌（Bob）在社交平台分享一宗受騙經歷，他表示早兩星期經理人收到一位自稱是「李先生」的查詢，表示自己是旺角一間老人院的負責人，並附上一張個人咭片，且對方有意找林盛斌做代言人拍廣告，更想找林盛斌公司在不同媒體落廣告。

 

 

　　林盛斌昨晚（5日）接受娛樂新聞台的訪問，再次講述事情經過，他表示：「最初傾嗰陣好正常，做晒協議書，只係期間佢同我經理人傾嘅時候，對方問過我哋可唔可以買幾十架輪椅，就有啲怪怪哋，當時我經理人拒絕唔做。」

 

 

　　經理人還想在拍攝廣告前跟對方見面，並且去老人院了解實際環境，不過當林盛斌與同事們去到老人院時，對方並沒有出現，對方只在電話中回答：「唔係約咗聽日咩？我啱啱出咗去，半個鐘後先返。」林盛斌等人打算在老人院內等待才揭發事件：「負責人話冇李生呢個人，而且過去都發生過多次類似嘅事，有裝修公司、食品公司嘅人去老人院，仲有人話約咗上去幫公公、婆婆按摩。我哋幾個都懷疑人生，傾過電話都詐騙到咁？到最後先知原來係惡作劇或騙案，亦有可能真係想我哋買輪椅，過數嗰間公司都係佢嘅。」

 

 

　　而另一藝人黎澤恩（Ronny）幾星期前，亦同樣獲事件中的「李先生」邀請做代言人，他透露同樣被要求購買輪椅等。黎澤恩在洽啖間覺得愈來愈古怪，最後拒絕合作，才避免了金錢上的損失，十分好彩。

 

 

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