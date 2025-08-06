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06/08/2025

實業興國 | FOCUS | 「長錢」馳援硬科技，破產業轉移宿命

#製造強國 #集成電路 #工業母機 #醫療裝備 #實業興國 #新型工業化 #產業轉移
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　　人民銀行、工信部等七部委周二（5日）印發意見，提出未來三年金融支持新型工業化的路線圖。放在「印度造」iPhone異軍突起，以及美國40%「轉運」關稅的大背景下，身為全球頭號製造業大國的中國，欲以高端化、智能化、綠色化，打破全球產業轉移的宿命軌跡，確保「實業興國」歷久彌新，戰略意圖呼之欲出。

 

製造強國數百年多次易主

 

　　從新能源車到神舟飛船，從無人機到機器狗；小到手掌上的破壁機，大至巨無霸的盾構機……對連續15年穩坐全球製造業頭把交椅的中國而言，近乎只有想不到，沒有做不到。

 

實業興國 | FOCUS | 「長錢」馳援硬科技，破產業轉移宿命

中國製造的盾構機開挖直徑達15.7米，創下出口最大直徑盾構機的新紀錄。(AP)

 

　　若回顧製造強國的變遷史，由造船、製瓷發達的宋明，光環轉至15世紀的海上霸主葡萄牙，繼而是「海上馬車夫」荷蘭，再到率先工業革命的英國。近代相繼崛起的美國、日本，乃至曾經的「亞洲四小龍」，無不因製造業蓬勃而逆天改命。之後的故事則是鄧小平「九二南巡」後，珠三角、長三角後來居上，最終造就中國製造業總產值獨佔全球三分（去年達35%）天下的奇跡。

 

高端化、智能化、綠色化

 

　　不過，按全球產業轉移大約每十多年就發生一次的軌跡，東南亞地區會否成為下一個接棒者？尤其是內有土地、勞力等要素成本遠低中國的先天優勢，外有美國「中國+1」、「轉運關稅」等政策的推波助瀾。二季度印度（44%）、越南（30%）智能手機對美出口份額雙雙超越中國（25%），訊號不容忽視。

 

實業興國 | FOCUS | 「長錢」馳援硬科技，破產業轉移宿命

印度二季度對美國的智慧型手機出口量首次超過中國。(AP)

 

　　儘管中國全系供應鏈、完善的基礎設施、訓練有素的工人等優勢，相當長時間都難以替代，但要徹底打破數百年來的歷史宿命，令製造業這一立國之本「power」永不旁落，秘訣即是推動產業高端化、智能化、綠色化。

 

八領域鞏固「實業興國」

 

　　《意見》明確，就集成電路、工業母機、醫療裝備、服務器、儀器儀表、基礎軟件、工業軟件、先進材料等重點產業鏈技術和產品攻關，要求銀行提供長錢，發展耐心資本，並防止「內卷式」競爭。

 

　　最終目的，即是將新型工業中心留在國內，確保產業鏈自主可控，並從「大而全」升級為「精而強」，鞏固「實業興國」的戰略底氣。

撰文:金子安

 

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