關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

04/09/2025

愉快教養 | 如何成為優秀家長

#養育孩子 #親子 #親子理財 #愉快教養 #教養孩子 #養育孩子 #情緒管理
  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation.org

     

    Email:info@childfinancialeducation.org

     

    Whatsapp:5233 6418


    親子理財

    本欄每月更新

　　家長總希望孩子能健康愉快成長，除了養育孩子、使孩子溫飽外、在孩子的情緒、社交和個性發展中，優秀的家長還發揮以下四方面的角色:

 

一、培養「成長心態」

 

　　美國史丹福大學心理學教授Carol Dweck的研究指出，擁有「成長心態(growth mindset)」的孩子，相較於有「固定心態」的孩子， 前者更認為自己可以透過不同的經驗和努力，令自己進步和成長， 而後者則認為個人能力主要是天生的，較難改變。因此在面對挫折和不愉快事件時，「成長心態」能讓孩子明白自己可以透過學習及運用情緒管理的技巧，幫助自己平復及恢復過來。

 

二、充當行為模範

 

　　根據社會學習論(social learning theory)，孩子會經觀察模仿學到新的行為。研究發現，孩子多視家長為主要模仿對象，在情緒管理中，即使孩子知道有其他可能更好的策略，仍然會選取家長常用的策略。因此，要孩子做好情緒的自我管理，當家長感到情緒不穩，也需要恰當地運用合適的情緒管理技巧，來調節自己的情緒，成為孩子學習的模範。

 

研究發現，孩子多視家長為主要模仿對象（Envato）

 

三、授調節技巧

 

　　當家長自己出現負面情緒時，會運用合適的情緒管理技巧來調節自己情緒；同樣地，當孩子情緒波動時，孩子也可以運用情緒管理技巧來幫助自己處理情緒。家長在日常生活中，除了樹立為模範來讓孩子觀察外，亦宜向孩子教導及示範如運用不同情緒調節的技巧，而非留待孩子出現激烈情緒時，才指摘孩子不懂得控制自己。

 

四、引導自我調節

 

　　當孩子感到不開心、出現負面情緒時，很多時都不能夠及時想起自己早已學過的情緒管理技巧，因為思考所需的理智，已經被當時當刻的情緒淹沒。此時家長可先安撫孩子，再提點他運用學習過的技巧， 並與孩子一同深呼吸、想想其他開心的事情、提醒可以暫時離開現場等，引導孩子慢慢地調節自己的情緒。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#養育孩子 #親子 #親子理財 #愉快教養 #教養孩子 #養育孩子 #情緒管理
