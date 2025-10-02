  • 報價
02/10/2025

如何促進孩子正面成長

#理財智慧 #親子 #親子理財 #教養 #自我決定 #親子相處
  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation.org

     

    Email:info@childfinancialeducation.org

     

    Whatsapp:5233 6418


　　每一位孩子都是獨特的，成長時會有不同的步伐，面對的環境亦各有不同，有的比較豐足，有的則相對窘困。心理學家當然明白當中的個別差異，因此在為個別孩子提供個人化的成長建議之前，我們不妨先認識促進孩子正面成長的大方向。

 

　　根據美國哈佛大發展中兒童中心(Center on the Developing Child)的建議，我們可以參考[二加一]的方向，即增加2大範疇的保護因素(protective factors)，同時減少另一方面的危險因素(risk factors):

 

「二加一減」的成長方式

增加一:孩子個人核心能力(+)

 

　　作為家長，當然會希望孩子「長大成人」，有獨立自主的能力， 將來成為一個有「自我決定」(self-determined)能力的人，能夠理性地決定自己的行為或想做的事。

 

　　研究指出有關的能力大多取決於孩子的執行功能(executive functions)。

 

增加二:親密人際互動關係(+)

 

　　人類是群居的生物，即使希望孩子有理性自決的能力，始終首先需要多年的關懷培育。

 

　　經歷多年的研究，哈佛學者建立了一套「接待與往來(serve and return)」的技巧，能增強成人與孩子的互動往來與關係。

 

人類是群居的生物，即使希望孩子有理性自決的能力，始終首先需要多年的關懷培育。（Envato）

 

減少一:不必要的壓力來源(-)

 

　　所謂「你有壓力，我都有壓力」，適度水平的壓力有助孩子健康成長，而如何去調節壓力的水平和應對，以及預防孩子因為過度的壓力而倒下，成人的工夫就相當重要了。

 

　　下期續。

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

