02/10/2025
如何促進孩子正面成長
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation.org
Email:info@childfinancialeducation.org
Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄每月更新
每一位孩子都是獨特的，成長時會有不同的步伐，面對的環境亦各有不同，有的比較豐足，有的則相對窘困。心理學家當然明白當中的個別差異，因此在為個別孩子提供個人化的成長建議之前，我們不妨先認識促進孩子正面成長的大方向。
根據美國哈佛大發展中兒童中心(Center on the Developing Child)的建議，我們可以參考[二加一]的方向，即增加2大範疇的保護因素(protective factors)，同時減少另一方面的危險因素(risk factors):
「二加一減」的成長方式
增加一:孩子個人核心能力(+)
作為家長，當然會希望孩子「長大成人」，有獨立自主的能力， 將來成為一個有「自我決定」(self-determined)能力的人，能夠理性地決定自己的行為或想做的事。
研究指出有關的能力大多取決於孩子的執行功能(executive functions)。
增加二:親密人際互動關係(+)
人類是群居的生物，即使希望孩子有理性自決的能力，始終首先需要多年的關懷培育。
經歷多年的研究，哈佛學者建立了一套「接待與往來(serve and return)」的技巧，能增強成人與孩子的互動往來與關係。
人類是群居的生物，即使希望孩子有理性自決的能力，始終首先需要多年的關懷培育。（Envato）
減少一:不必要的壓力來源(-)
所謂「你有壓力，我都有壓力」，適度水平的壓力有助孩子健康成長，而如何去調節壓力的水平和應對，以及預防孩子因為過度的壓力而倒下，成人的工夫就相當重要了。
下期續。
按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好