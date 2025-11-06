如何提升孩子的核心能力

心理學文獻指出，健康愉快成長的孩子，其個人的核心能力水平相當重要。

有關的能力稱為「執行功能(executive functions)」，有助成為一位有獨立學習、控制行為、自我計劃和自我監察的孩子，這些因素都是相當重要的。

執行功能好比機場的航班升降系統，每分每秒都在同時監察多班航班的升降，通常需要極敏銳的協調，才能有效地避免飛機碰撞之餘， 保持升降的相當效率。

執行功能好比航班升降系統

在應用於兒童身上時，具體地應用在工作記憶、 抑壓衝動和隨著不同環境要求而作出相應改變之上的能力(Diamond, 2013)。

例如:一個執行能力強的孩子，在遊樂場玩耍時會懂得跟其他孩子互相遷就和忍讓，避免衝動而破壞開心的遊戲氣氛。

健康愉快成長的孩子，其個人的核心能力水平相當重要（Shutterstock）

當稍後孩子要前往圖書館時，他會靈活地按遊樂場（可以跑、跳、大笑）和圖書館（不可以跑、跳、大笑）這兩個不同的環境，作出適當的行為調整（入圖書館要慢慢行及安靜，要抑壓自己想繼續奔跑大叫的衝動）。

研究發現，執行功能強的孩子，在朋輩關係、行為自理和學業成績等方面，都有較為出色的表現(Chung et al.,2018;Clark et al.,2014; Kwong et al., 2018)!

續上期。

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。