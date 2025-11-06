  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
親子理財
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

06/11/2025

如何提升孩子的核心能力

#理財智慧 #親子 #親子理財 #核心能力 #愉快教養 #教養 #親子相處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation.org

     

    Email:info@childfinancialeducation.org

     

    Whatsapp:5233 6418


    親子理財

    本欄每月更新

　　心理學文獻指出，健康愉快成長的孩子，其個人的核心能力水平相當重要。

 

　　有關的能力稱為「執行功能(executive functions)」，有助成為一位有獨立學習、控制行為、自我計劃和自我監察的孩子，這些因素都是相當重要的。

 

　　執行功能好比機場的航班升降系統，每分每秒都在同時監察多班航班的升降，通常需要極敏銳的協調，才能有效地避免飛機碰撞之餘， 保持升降的相當效率。

 

執行功能好比航班升降系統

 

　　在應用於兒童身上時，具體地應用在工作記憶、 抑壓衝動和隨著不同環境要求而作出相應改變之上的能力(Diamond, 2013)。

 

　　例如:一個執行能力強的孩子，在遊樂場玩耍時會懂得跟其他孩子互相遷就和忍讓，避免衝動而破壞開心的遊戲氣氛。

 

健康愉快成長的孩子，其個人的核心能力水平相當重要（Shutterstock）

 

　　當稍後孩子要前往圖書館時，他會靈活地按遊樂場（可以跑、跳、大笑）和圖書館（不可以跑、跳、大笑）這兩個不同的環境，作出適當的行為調整（入圖書館要慢慢行及安靜，要抑壓自己想繼續奔跑大叫的衝動）。

 

　　研究發現，執行功能強的孩子，在朋輩關係、行為自理和學業成績等方面，都有較為出色的表現(Chung et al.,2018;Clark et al.,2014; Kwong et al., 2018)!

 

　　續上期。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多親子理財文章

你可能感興趣

#理財智慧 #親子 #親子理財 #核心能力 #愉快教養 #教養 #親子相處
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk