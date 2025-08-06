  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

06/08/2025

Lady Gaga音樂頒獎禮與《APT.》大獎競爭，帶Gabubu出巡帶動泡泡瑪特股價飆升？

#LABUBU #POP MART #影視娛樂 #MTV #娛樂新聞 #愛登士家庭 #星期三 #ladygaga #泡泡瑪特 #Bruno Mars #Black Pink #APT.
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　到處都有Lady Gaga！她正舉行《The Mayhem Ball》巡迴演唱會，同時剛在Netflix上架的《星期三》（Wenseday）第2季中客串演出。她在外國大型《MTV音樂錄影帶頒獎禮》參與度也極高，獲得12項提名，暫時是最多提名的一位歌手。

 

Read more：Netflix 8月片單：《星期三》第二季開學迎來Lady Gaga擔任老師，允兒新劇《暴君的廚師》穿越做御廚

 

　　《MTV音樂錄影帶頒獎禮》即將於9月7日舉行，近日大會公布各個獎項的提名名單與部分獎項，並已在官方網站內進行投票。Lady Gaga的形勢大好，她暫時有12項提名，包括「年度歌手」、「年度歌曲」、「年度音樂錄影帶」以及「最佳大碟」等大獎，而她跟美國男歌手Bruno Mars合作的歌曲《Die With A Smile》被提名「年度歌曲」。

 

 

　　在對手方面，與Lady Gaga合唱的歌手Bruno Mars亦不相伯仲，共有11項提名，當中他跟韓國女子組合BLACK PINK成員Rose的洗腦歌曲《APT.》 分別爭奪「年度歌曲」、「年度音樂錄影帶」、「最佳流行音樂錄影帶」等5獎項。

 

 

　　Lady Gaga的魅力無比，之前她曾經在VMA頒獎禮上獲得18個獎項。而她最近還迷上Pop Mart（泡泡瑪特）當中一個人氣公仔Labubu，特別找到名設計師Marko Monroe為其Labubu特別訂製服裝，跟足她現時正在巡迴演出的其中一個服裝造型。有網民發現Lady Gaga帶著「Gabubu」出街，有指這樣令泡泡瑪特的股票急升，Lady Gaga的威力果然驚人。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​► 立即參加

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#LABUBU #POP MART #影視娛樂 #MTV #娛樂新聞 #愛登士家庭 #星期三 #ladygaga #泡泡瑪特 #Bruno Mars #Black Pink #APT.
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

關稅戰 | 白宮擬徵100%晶片關稅，但生產線移美企業將獲豁...

07/08/2025 09:20

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk