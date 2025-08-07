周三（6日）港股早盤低開低走，午前快速拉升，午後窄幅震盪，恒生指數收市漲0.03%，報24910點。

恒生科技指數漲0.2%，報5532點；國企指數跌0.2%，報8932點；紅籌指數跌0.3%，報4217點。

重點是，恒指挑戰二萬五未果。如果今日（7日）仍未回企二萬五上，後市未樂觀。

「金融界」昨日報導，大型科技股走勢分化，阿里巴巴(09988)漲0.6%，騰訊(00700)漲1.7%，京東集團(09618)跌0.3%，小米集團(01810)跌0.6%，網易(09999)跌0.6%，美團(03690)跌1.5%，快手(01024)漲0.9%，嗶哩嗶哩(09626)漲1.4%。新消費概念股回暖，泡泡瑪特(09992)漲近8%，老鋪黃金(06181)漲近6%，蜜雪集團(02097)漲近4%；君實生物(01877)跌超10%，理想汽車(02015)跌超5%。煤炭股多股上漲，中國秦發(00866)漲超9%；軍工股大漲，中船防務(00317)漲超7%；半導體、芯片股漲幅居前，晶門半導體(02878)漲超6%。

企業消息方面：

創科實業(00669)：上半年營業額78億美元，按年增加7.5%；淨利潤6.28億美元，按年增加14.2%。

百勝中國(09987):2025第二季度取得收入28億美元，按年增長4%；經營利潤3億美元，按年增加14%。

上美股份(02145)：發布盈喜，預計中期收入約40.9億至41.1億元人民幣，按年增約16.8%至17.3%；淨利潤約5.4億至5.6億元人民幣，按年增約30.9%至35.8%。

置富產業信託(00778)：上半年收入約8.5億元，按年跌約2%；可供分派予基金單位持有人收益3.8億元，按年增加2.06%。

子不語(02420)：發布盈喜，預計中期收入約19億至20.4億元人民幣，按年增約30%至40%；淨利潤約1億至1.1億元人民幣，按年增約10%至20%。

時代天使(06699)：發布盈喜，預計中期淨利潤約1340萬至1480萬美元，按年增長約538.1%至604.8%。

TOM集團(02383)：上半年收入約3.3億元，按年增長1.13%；淨虧損9869萬元，按年收窄32.13%。

五菱汽車(00305)：發布盈喜，預計中期淨利潤約8400萬元人民幣，按年大幅增加約298%。

力量發展(01277)：發布盈警，預計中期淨利按年減少50%至55%。

南方錳業(01091)：發布盈喜，預計中期淨利潤超1.5億元，按年扭虧為盈。

融創中國(01918):2025年前7月累計合約銷售額250.8億元人民幣，按年減少9.4%；7月合同銷售金額約15.3億元人民幣，按年增加8.51%。

興業控股(00132)：附屬與黑龍江省牡丹江農墾鑫能熱電訂立融資租賃，涉資1億元人民幣。

中國生物製藥(01177):TQC3302「ICS/LAMA/LABA軟霧吸入製劑」臨床試驗申請獲NMPA批准，用於慢性阻塞性肺疾病的維持治療。

港股長期配置價值高

光大證券認為，港股整體盈利能力相對較強，同時互聯網、新消費、創新藥等資產相對稀缺，結合當前估值偏低，長期配置性價比仍較高。近期恒生指數已經突破了前期高點，上漲阻力較小，在穩增長政策的持續發力下，港股市場未來或許將繼續震盪上行。

華泰證券認為，近期港股回調，但中期流動性寬鬆邏輯不改。配置上建議尋找景氣改善+低估值板塊，尤其強調對科技板塊的配置；短期交易圍繞中報業績展開，建議關注：估值有性價比且景氣改善的遊戲和互聯網電商龍頭；前向12個月估值分位數略高但盈利兌現度高，如港股創新藥及非銀金融。

中信證券認為，目前市場對部分細分行業呈現信心增強趨勢，財報披露前的盈利預期仍在上修；科技股近期盈利預期有小幅下調，主要緣於外賣補貼擾動的幾家互聯網平台；其餘子行業盈利預期普遍呈上修態勢，尤以新能源汽車、半導體及消費電子最為突出。其中，新能源車與半導體的業績預期分歧較大，隱含更高的彈性空間；消費電子業績預期雖分化較小，但景氣確定性強。綜合來看，港股調整延續輪動結構，指數沒有明確方向前，業績也或成為短線行情的主要看點。

平安證券認為，當前港股市場仍具有較低估值以及「賺錢效應」下的交易漸趨活躍等優勢，中長期走勢仍可保持樂觀展望。建議繼續關注人工智能、機器人、半導體、工業軟體等新質生產力等科技板塊，及政策加力支持的創新醫藥板塊以及具有消費屬性的中醫藥和醫療板塊。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）