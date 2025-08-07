  • 報價
07/08/2025

溫傑星期四｜進口美國晶片將被徵100%關稅！晶泰有貨食胡先？講解友邦、阿里巴巴績前部署

#hot talk 1點鐘 #香港股票 #港股 #恒生指數 #恒指 #分析 #溫傑 #阿里巴巴 #01299 #友邦 #晶片股 #09988 #00941 #中遠海控 #蘋果 #00853 #微創醫療 #中移動 #01024 #快手 #01919 #AAPL #02627 #晶泰控股 #02228 #美股 #歌禮製藥 #01672 #中慧生物
嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美國總統特朗普宣布將對進口晶片徵100%關稅，除非廠商於美國本土設廠，中芯(00981)半日收升3%，晶片股仍可升多久？而港股半日升130點，報25041點，重上兩萬五關，半日成交1417億元，下一站又睇邊？晶泰(02225)近日有多個消息，較早前宣布附屬深圳晶泰與DoveTree訂立協議，其AI研藥平台收首付款5100萬美元，上日升逾12%，周四（7日）表現則先高後低，呢隻股又有何部署策略？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/Pb7j4JY7C48?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:56開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

