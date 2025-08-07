溫傑星期四｜進口美國晶片將被徵100%關稅！晶泰有貨食胡先？講解友邦、阿里巴巴績前部署

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國總統特朗普宣布將對進口晶片徵100%關稅，除非廠商於美國本土設廠，中芯(00981)半日收升3%，晶片股仍可升多久？而港股半日升130點，報25041點，重上兩萬五關，半日成交1417億元，下一站又睇邊？晶泰(02225)近日有多個消息，較早前宣布附屬深圳晶泰與DoveTree訂立協議，其AI研藥平台收首付款5100萬美元，上日升逾12%，周四（7日）表現則先高後低，呢隻股又有何部署策略？

