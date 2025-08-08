  • 報價
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

08/08/2025

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

#雷鳴天下 #關稅戰 #特朗普 #對等關稅 #大國博弈 #國際評論
  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　美國向各國實施的所謂「對等關稅」政策，經過多場談判後，已陸續有階段性的結果，市場中不確定因素減少，有利經濟。

 

　　不過，美國總統特朗普(Donald Trump)的反覆無常，世人皆知，現在的稅率可維持多久，無人知道。從這幾年的事態演變來看，關稅的目的，已從減少貿易赤字變成脅迫別國、增加聯邦政府收入，以及使企業回歸美國的工具。都說貿易戰沒有贏家，我也不相信美國能賺到甚麼。

 

脅迫別國，助美增收入、工業回流

 

　　我們可先看看結果（執筆日有些結果仍未出爐，但已大致可猜到了）。除了英國及她佔領的福克蘭群島被美國徵收10%關稅外，15%稅率已可被視為美國的「優惠」了。這些國家有個特徵，若不是有美國駐軍，便是美國能把持或有重大影響的國家。歐盟多數國家因北約而在軍事上要倚靠美國；日本、南韓都有美軍駐守，不敢異動；澳洲與新西蘭都是「五眼聯盟」成員，美國對她們實施的關稅稅率便是15%。菲律賓很聽美國話，但美國也不用給她面子，19%是也。至於美國的幾個最大貿易夥伴，似乎不太聽美國的，加拿大是35%稅率，墨西哥是30%，中國則仍在談判。至於巴西，甚至瑞士，因被視為不太聽指揮，前者稅率是50%，後者39%。

 

歐盟被美國徵收15%「優惠」稅率；圖為歐盟主席馮德萊恩與特朗普在蘇格蘭進行貿談。 (AP)

 

　　換言之，因軍事或其他原因失去獨立性的國家，美國可徵收優惠稅率；不聽話的便用重稅。順帶一提，歐盟找主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)去與美國談判，真是開玩笑，她究竟代表美國還是歐盟利益？難說得很。

 

　　不要誤會美國宣布了對別國徵收了高額關稅後，便是美國勝利。幾點要注意。

 

　　第一，據高盛估計，美國消費者要負起49%的關稅，37%則由進口商支付，餘下的12%成本被各國的出口商吸納了。進口商的額外成本最終也會轉嫁到美國消費者身上。

 

　　第二，得到「優惠」稅率的美國「盟友」，即歐盟、五眼聯盟（減去加拿大）、日本及南韓，所輸到美國的商品在2024年佔美國進口額還不到三成。其餘的國家與美國談判並非很順利，幾個最大的入口商品來源國，墨西哥（佔入口約15.5%）、中國（佔入口約13.4%）與加拿大（佔入口約12.6%），對美國都構成很大的麻煩。

 

　　第三，不要忘記貿易的本質，它的作用便是使各國能發揮自己的比較優勢，從而大幅提高生產效率。美國對別人實施高額關稅，只會使她逐漸孤立，少了貿易，生產效率便會下降。美國人口只佔世界人口4.2%，即使加上整個西方世界與日本、南韓，人口也只是世界人口的13%，還比不上中國所佔的17%，孤立自己有可能會慢慢陰乾。

 

特急功近利，終需美消費者買單

 

　　美國自己會否擔心自己長遠會走上孤立之路？很可能不會。正如近日訪港的著名經濟學家薩克斯(Jeffrey Sachs)所言，美國懷著玩撲克的賭徒心態，每局遊戲的時間很短，不會有長遠策略，而且經常要靠嚇(bluffing)。中國玩的卻是圍棋，看長遠，不怕一時一地的短線損失，最重要的是布局，保證自己是最後勝利者。用中國象棋的語言來說，美國是「棋屎貪食卒」（廣東俗語，意思是急功近利、因小失大），容易被小利誘惑。各國都知特朗普虛榮愛面子，給他多些面子對己有利。

 

經濟學家薩克斯認為，美國懷著玩撲克的賭徒心態，不會有長遠策略，而且經常靠嚇。(AP) 

 

　　上文提過，關稅戰的目標之一已演化成脅迫別國對美國屈服及讓利。但關稅不見得是很有效的脅迫工具，關稅的成本既然主要是由美國人自己支付，那麼別人不見得怎樣害怕，就像香港般維持零關稅，不理美國，效果也不差。久而久之，各國見到美國以關稅為脅迫工具，大有可能減低與美國的貿易，改為擴大與其他國家的貿易，美國是在為自己挖坑，掉進孤立中。有些國家似乎很怕美國，趕快與她達成協議，但這些國家有美國駐軍，她們害怕的未必是關稅，而是國家安全。

 

　　關稅能否解決美國政府的財赤問題？美國有近37萬億美元國債、每年1.83萬億美元財政赤字，所謂的「大而美」計劃，還會增加幾萬億美元的債務，但美國政府又不加入息稅，所以她需要其他的收入來源，關稅對此應有幫助。今年4月以後，新的關稅率雖尚未全面貫徹，但美國關稅收入已比去年同期增加近倍，特朗普食髓知味，不會願意放棄這收入來源。在歷史上，美國在19世紀及20世紀初期，並無其他稅收，只有關稅，1913年才為徵收入息稅立法，關稅的重要性變低。現在大張旗鼓搞關稅，其帶來的收入恐怕也只在聯邦收入的十分之一左右。增加關稅和入息稅，哪一個對美國更好？不易判斷，但按照現時稅制，關稅影響普通消費者，入息稅影響高收入人士，容易出現劫貧濟富現象，加劇美國社會兩極化。

 

擴市場投資科創，中國最佳出路

 

　　關稅能否把流失掉的工業吸引回美國？美國在高科技產業及服務業上有比較優勢，根本不需要關稅政策去扶持。至於一些美國已失去優勢的製造業，如鋼鐵、造船、製衣等，成本較高，效率很低，人才缺乏，根本不是幾十個百分點的關稅所能扶持到的，勉強為之，只會挫敗美國的生產效率，壓抑其經濟增長。

 

 中國現應大量投資高新科技產品，消除被美國卡住的風險。(AP)

 

　　面對現時情況，中國的最佳策略是甚麼？中美各有軟肋，例如美國要靠中國獲得稀土，雙方都不想撕破臉皮。中國對美國可以繼續虛與委蛇，美國有求於中國，無奈也要接受。但美國已向世界顯示出她並非靠得住的貿易夥伴，繼續推動一帶一路，擴大其他市場，並大量投資高新科技產品，消除被美國卡住的風險，才是中國當走之路。

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【知識庫】美歐最新貿協知多些

　　－歐盟多數輸美商品關稅稅率15%，與日本7月達成的稅率相同，同時低於4月2日宣布的30%。

　　－歐盟承諾未來3年向美國採購價值7500億美元能源，包括液化天然氣、石油、核燃料等。

　　－歐盟向美國加碼投資6000億美元，包括採購數千億美元的軍事設備。

　　－歐盟出口到美國的鋼鋁仍面臨50%關稅，但將建立配額制度。

　　－歐盟也將對某些美國出口產品開放市場，實施零關稅。

 

（本文原載於8月8日《香港經濟日報》）  

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

#雷鳴天下 #關稅戰 #特朗普 #對等關稅 #大國博弈 #國際評論
