財智
基金債券攻略
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

08/08/2025

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

#理財 #基金債券攻略 #派息基金 #股票 #投資
  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　3年多前本欄開張的時候，我寫了一篇題為《新年送你7厘息的基金》的文章，這隻7厘息的基金，就是市場上熱賣的安聯收益及增長基金。

 

　　後來我又介紹過另一隻息率逾8厘的派息基金，那就是富蘭克林的入息基金，並認為這隻基金除了更高息之外，也令投資者揸得較安心。

 

　　但原來，過去幾年，我只是簡單介紹過派息基金的源起，以及推介過這兩隻派息基金，但就沒有詳細分析過派息基金作為一種中低風險投資工具的優劣，尤其作為退休收息工具的優劣，以及如何挑選派息基金。

 

　　因此，我想用兩三期的篇幅，詳細介紹一下派息基金的運作和特色，以及有關的風險。

 

持有派息基金，風險始終較單買一隻股票收息為低。(Envato)

 

　　其實，盤古初開的時候，基金都是不派息給單位持有人的，直到2008年金融海嘯後，因為美國量寬，息口減至低無可低，市場對於「高息」投資工具的需求大增，基金公司才開始提供「分派」(Distribution)的選項，但「累積」(Accumulation)的類別仍然是有的。

 

　　如果大家心水清的話，應該馬上想到，「累積」類別的基金價格應該高於「分派」類別的，因為基金派了息，資產規模也縮小了，這就等於股票派息之後要除淨的道理一樣。

 

　　理論上，長線來說，如果基金管理得好，「累積」的基金，回報會優於「分派」的基金，就等於以股代息，如果股票表現好，暫時不收股息，改為收股票，長線回報是高於收股息一樣。用股神巴菲特的說法，就是把那些錢留給我，可以替你賺得更多的道理！

 

　　但在低息的日子中，市場對於能派息，尤其是息率高於銀行存款的投資工具，需求是頗大的。而且，過了一段時間之後，也不是因為是否市場低息，派息類別的基金，已經成為投資者買基金時的一個主要選項。

 

　　事實上，我們可以用買股票來作比較。早年的時候，很多人都會認為，買股票主要是賺取股價升幅，派息與否不太重要，甚至會認為，一隻股票開始派息，就等於該股票已經不再升，或高增長的年代過去了。

 

　　但世事不會這麼簡單，過去幾年，港股市場上，升得特別好的股票，反而是有派息的，尤其是派高息的。我明白，如果能夠與中移動(00941)、中海油(00883)、長江基建(01038)和領展(00823)等收息股識於微時，近年真的可以是財息兼收呢！

 

　　但單買一隻股票收息的風險，始終較持有派息基金稍高，因為理論上，如果某隻股票的經營出現問題，致盈利倒退甚至虧損，是可以減少甚至不派息的。但派息基金持有一籃子的股票或債券，即使其中一兩隻減少或不派息，也不會對整隻基金的派息能力有太大影響。

 

　　從這個角度看，派息基金比收息股是更靠譜呢！只不過，買派息基金又是否能夠財息兼收呢？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

